NOVELA DAS 6

Ernesto acorda no hospital e decide confessar crimes em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (10)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:00

Ernesto (Eriberto Leão) Crédito: Reprodução/TV Globo

A vilã de Flávia Alessandra achou que tinha cometido o crime perfeito, mas o destino deu um nó em Sandra. Após observar Ernesto desfalecer e até pedir um falso perdão, ela corre para se consolar com Olga, acreditando estar livre de ameaças. O que ela não esperava é que o ex-parceiro fosse mais forte que o veneno. Ernesto consegue pedir ajuda ao delegado e é levado às pressas para o hospital por Túlio e Estela.



Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Entre a vida e a morte, ele garante: vai confessar tudo e levar Sandra junto para trás das grades. Enquanto o drama acontece, o amor está no ar para Dita: Lourival não só se declara, como se oferece para casar com ela e assumir o bebê. Mas o grande evento do dia é outro: chegou a hora do tão falado casamento entre Candinho e Zulma. Será que esse "sim" sai mesmo?

