Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador

Levantamento do CORREIO mostra condições especiais oferecidas por unidades de ensino

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:15

Confira as condições especiais de mensalidade Crédito: Shutterstock

Com o período de matrículas em andamento, escolas particulares de Salvador oferecem descontos de até 70% no valor da mensalidade para atrair novos alunos. As condições variam conforme a instituição, série e perfil do estudante, e incluem desde bolsas promocionais até negociações diretas com as famílias.

No Colégio Integral, na Pituba, por exemplo, novos alunos podem ter desconto de até 70% conforme desempenho em uma avaliação. Os candidatos devem apresentar boletim com notas dos dois últimos anos e realizar uma prova.

Além disso, a instituição de ensino oferece desconto de até 30% para alunos que tenham responsáveis que sejam funcionários públicos ou registrados em entidades conveniadas, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O Colégio Oficina também oferece descontos que podem chegar a 50% a depender do desempenho dos alunos em uma avaliação. As notas dos últimos dois anos são levadas em consideração.

A instituição oferece ainda desconto de 10% para entidades conveniadas, como a Associação dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB), Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed), além de servidores públicos.

Entidades conveniadas também garantem 15% de descontos nas mensalidades do Colégio Montessoriano. Já o Colégio Bernoulli oferece até 40% de desconto a depender do desempenho dos novos alunos em uma prova e avaliação de boletins anteriores.

Reajustes de mensalidade escolar em Salvador

O aumento de mensalidades em Salvador para 2026 deve ser de, em média, 9%, de acordo com um levantamento da Lumni Educação. Ainda de acordo com a pesquisa, que é atualizada conforme as escolas disponibilizam seus dados para a consultoria, a média na Bahia está em 12% e em 9,7% no Brasil.

O aumento previsto para Salvador é mais que o dobro da inflação prevista para este ano pelo Boletim Focus, do Banco Central, que é de 4,83%. A inflação aparece como uma das principais justificativas para os reajustes das mensalidades, ao lado da atualização dos custos educacionais.

Anuidade vale a pena?

Com a aproximação do início do ano letivo, escolas também oferecem descontos para quem quitar a anuidade de forma antecipada. A proposta costuma atrair famílias em busca de economia — mas, segundo especialistas, a decisão precisa ser analisada com cautela.

A educadora financeira comportamental Liz Midlej explica que pagar o valor referente ao ano inteiro só é vantajoso quando algumas condições se alinham: o desconto oferecido realmente faz diferença, a família tem o valor disponível sem mexer na reserva de emergência, e o pagamento não compromete o orçamento dos meses seguintes.

"A vantagem depende do orçamento, da reserva financeira e até das expectativas de rendimento dos investimentos. Por isso, antes de decidir, é importante olhar para o cenário completo e não apenas para o número do desconto", detalha.

Descontos menores do que 5%

Segundo a especialista, eles quase nunca compensam porque investimentos simples — como CDB de liquidez diária, Tesouro Selic ou até a poupança em alguns períodos — podem render algo próximo disso ao ano. Nesse caso, deixar o dinheiro aplicado pode gerar igual ou até mais retorno, além de manter sua reserva disponível para emergências.

Descontos entre 5% e 10%

Esses já são considerados mais atrativos, já que o ganho tende a superar o rendimento de aplicações conservadoras. Além disso, pagar à vista reduz o número de boletos ao longo do ano e traz mais previsibilidade para o orçamento.

Descontos acima de 10%