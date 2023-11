Até quase R$ 8 mil: veja as escolas com as mensalidades mais caras de Salvador

Na reta final do ano letivo de 2023, alguns alunos já estão com a cabeça no outro ano enquanto os pais já fazem as contas para as mensalidades de 2024. Algumas escolas já se preparam para reajustar a mensalidade. O movimento é algo esperado pelo setor. Segundo um levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de instituições de ensino no Brasil, as mensalidades das escolas particulares deverão aumentar, em média, 9% no próximo ano.



Em Salvador a Pan Americana da Bahia (PASB) é uma escola internacional americana localizada no bairro de Patamares e que se destaca por oferecer os diplomas americano, brasileiro e bacharelado internacional para alunos do ensino médio. Todas as aulas são ministradas em inglês, com exceção das disciplinas brasileiras e espanholas. A mensalidade pode chegar a R$ 7,7 mil, uma das maiores da cidade.