OPORTUNIDADE

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

São 243 vagas para nove municípios

Millena Marques

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:30

Escola de Eletricistas Crédito: Divulgação

Terminam nesta terça-feira (31) as inscrições para a Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba, projeto que oferece 243 vagas em nove municípios da Bahia. As inscrições podem ser feitas por meio do site da concessionária.

Oportunidades são para as cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Luis Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú, realizando a inscrição presencial. Confira as localidades na galeria abaixo:

Cidades com vagas para Escola de Eletricistas 1 de 9

Em todos os municípios, homens e mulheres podem participar da Escola de Eletricistas. Para impulsionar a participação feminina no mercado de trabalho de distribuição de energia, turmas afirmativas às mulheres estão disponíveis nas cidades de Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina. Realizado em parceria com o SENAI/BA, o curso é totalmente gratuito.

“Esta é uma oportunidade única para quem quer mudar de vida. O mutirão foi pensado para facilitar a inscrição da população e será realizado em locais centrais, de fácil acesso para os interessados. O horário também foi estendido, até às 19 horas, para permitir a participação das pessoas que possuem emprego, mas que têm interesse em mudar de carreira”, destacou Christiane Tavares, gerente de Recrutamento e Seleção da Neoenergia.

Requisitos