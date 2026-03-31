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Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Gabriel Lopes dos Santos foi fechado por um carro no fim da tarde de domingo (29)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:19

Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela
Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela Crédito: Reprodução

O motociclista vítima do acidente que causou revolta na Avenida Paralela, em Salvador, na tarde domingo (29), foi identificado como Gabriel Lopes dos Santos, 21 anos. O jovem trabalhava como entregador e estava em uma rota de entrega na via marginal da avenida quando, segundo informações iniciais, acabou sendo fechado por um motorista de um carro de modelo Fox e cor prata.

Após a batida, o motorista, que ainda não foi identificado, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. Em seguida, o carro do suspeito, que foi deixado no acostamento da Paralela, foi incendiado por populares que afirmavam que ele estava embriagado ao volante.

Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela

Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução
Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução
Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução
Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução
Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução
Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução
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Gabriel Lopes morreu em acidente na Avenida Paralela por Reprodução

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou a prisão do motorista e a investigação de homicídio, mas não deu detalhes em relação a embriaguez. De acordo com informações da Transalvador, o caso foi registrado por volta das 18h, na via marginal da avenida, próxima à subida para o bairro do Saboeiro no sentido centro. Guias de remoção do corpo e perícia foram expedidas para o caso.

O suspeito segue à disposição da Justiça.

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Tags:

Acidente Morto Motociclista de app Avenida Paralela

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