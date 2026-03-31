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Último dia de desconto de 8% no IPVA para donos de veículos na Bahia

Prazo é válido para quem tem carros com placas de final 2

Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:27

Donos de veículos com placa final 2 têm desconto do IPVA na Bahia Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Os proprietários de veículos com placas de final 2 ainda podem garantir desconto de 8% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na Bahia até esta terça-feira (31), ao quitar o tributo em cota única. O prazo para veículos com placas de final 1 se encerrou na segunda-feira (30).

Quem optar pelo parcelamento em cinco vezes, sem desconto, deve efetuar o pagamento da primeira cota nesta terça (31). Caso o contribuinte perca o prazo, perde também o direito ao parcelamento e ao desconto, sendo necessário quitar o valor integral na data da última parcela.

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O pagamento pode ser realizado via Pix, por meio do portal ba.gov.br, onde é possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Também há a opção de quitar o imposto pelos canais de instituições parceiras da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, como Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob.

O calendário completo pode ser consultado no site da Sefaz-BA, na área “Inspetoria Eletrônica”, seção “IPVA”. As datas variam de acordo com o número final da placa.

Até fevereiro, contribuintes puderam obter desconto de 15% para pagamento antecipado em cota única. Segundo a Sefaz-BA, cerca de 520 mil proprietários aderiram à modalidade, o equivalente a aproximadamente um quinto da frota tributável do estado, estimada em 2,7 milhões de veículos.