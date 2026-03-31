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Último dia de desconto de 8% no IPVA para donos de veículos na Bahia

Prazo é válido para quem tem carros com placas de final 2

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:27

Donos de veículos com placa final 2 têm desconto do IPVA na Bahia
Donos de veículos com placa final 2 têm desconto do IPVA na Bahia Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Os proprietários de veículos com placas de final 2 ainda podem garantir desconto de 8% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na Bahia até esta terça-feira (31), ao quitar o tributo em cota única. O prazo para veículos com placas de final 1 se encerrou na segunda-feira (30).

Quem optar pelo parcelamento em cinco vezes, sem desconto, deve efetuar o pagamento da primeira cota nesta terça (31). Caso o contribuinte perca o prazo, perde também o direito ao parcelamento e ao desconto, sendo necessário quitar o valor integral na data da última parcela.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia

LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 59.045,92 | 2015 a 2024 por Reprodução
BMW 528 I | 60.306,70 | 2015 a 2024 por Divulgação
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 83.261,95 | 2015 a 2024 por Reprodução
Porche 911 Carrera | 90.943,73 | 2023 e 2024 por Divulgação
TOYOTA HILUX SWSRXAF4D | 99.574,19 | 2018 a 2024 por Reprodução
BMW 435I Coupe | 115.584,06 | 2015 a 2024 por Auto Esporte
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
LR Range Rover SPT 3.0 TD HSE | 178.762,92 | 2018 a 2024 por Divulgação
1 de 10
LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução

O pagamento pode ser realizado via Pix, por meio do portal ba.gov.br, onde é possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Também há a opção de quitar o imposto pelos canais de instituições parceiras da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, como Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob.

O calendário completo pode ser consultado no site da Sefaz-BA, na área “Inspetoria Eletrônica”, seção “IPVA”. As datas variam de acordo com o número final da placa.

Até fevereiro, contribuintes puderam obter desconto de 15% para pagamento antecipado em cota única. Segundo a Sefaz-BA, cerca de 520 mil proprietários aderiram à modalidade, o equivalente a aproximadamente um quinto da frota tributável do estado, estimada em 2,7 milhões de veículos.

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia alerta que o licenciamento completo do veículo inclui também taxas de licenciamento e eventuais multas. Para que o veículo esteja regular, todos os débitos devem ser quitados.

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Ipva

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