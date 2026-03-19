Exercitar-se pode aumentar a felicidade? Veja o que diz a ciência

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de março de 2026 às 09:04
Muito além de estados emocionais momentâneos, a ciência tem mostrado que a felicidade também está profundamente ligada ao funcionamento do corpo, especialmente ao metabolismo. Sono de qualidade, saúde intestinal, atividade física e manutenção da massa muscular são fatores que impactam diretamente o humor, a energia e a capacidade de lidar com o estresse. Estudos em áreas como a Neurociência e a Medicina do Estilo de Vida indicam que processos metabólicos influenciam a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como a serotonina.
Por isso, na passagem do Dia Internacional da Felicidade, celebrado nessa sexta-feira (20), ganha relevância o debate sobre aquilo que realmente sustenta o bem-estar no dia a dia. Segundo Juliana Romantini, treinadora corpo & mente e especialista em mindfulness e em Medicina do Estilo de Vida pela Harvard University, compreender essa conexão pode mudar completamente a forma como as pessoas buscam a felicidade.
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“A felicidade não é apenas um estado emocional. Ela também é um resultado biológico. Quando o metabolismo está equilibrado, o cérebro funciona melhor, o humor se estabiliza e a energia para viver aumenta”, afirma Romantini. Entre os pilares dessa relação entre corpo e bem-estar está o sono. Pesquisas apontam que noites mal dormidas interferem na regulação hormonal, elevam níveis de estresse e prejudicam o equilíbrio emocional.
Músculos protegem o cérebro
Outro fator importante é a massa muscular. Além de contribuir para a saúde física e metabólica, o músculo também exerce papel protetor para o cérebro, ajudando a regular processos inflamatórios e energéticos que impactam o humor e a cognição. “Músculo não é apenas força ou estética. Ele funciona como um órgão metabólico que ajuda o corpo a lidar melhor com o estresse”, explica.
A saúde intestinal também entra nessa regra. Estudos sinalizam que cerca de 90% da serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar, é produzida no intestino, evidenciando a importância da microbiota para o equilíbrio emocional. “Quando o corpo produz energia de forma eficiente, a mente acompanha. Cuidar do metabolismo é, na prática, criar as condições biológicas para viver com mais equilíbrio e vitalidade”, destaca a especialista.
Para a Romantini, o principal ponto é entender que felicidade não depende apenas de acontecimentos externos, mas também de hábitos diários que sustentam o funcionamento do corpo. “Felicidade não é só emoção. É fisiologia. Pequenas escolhas diárias, como dormir bem, se movimentar e cuidar da alimentação, constroem um terreno biológico muito mais favorável ao bem-estar”, conclui.