DIA INTERNACIONAL DA FELICIDADE

Exercitar-se pode aumentar a felicidade? Veja o que diz a ciência

Especialista explica como hábitos físicos e metabólicos influenciam diretamente o humor e o equilíbrio emocional

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:04

Pratique exercícios físicos Crédito: Pexels

Muito além de estados emocionais momentâneos, a ciência tem mostrado que a felicidade também está profundamente ligada ao funcionamento do corpo, especialmente ao metabolismo. Sono de qualidade, saúde intestinal, atividade física e manutenção da massa muscular são fatores que impactam diretamente o humor, a energia e a capacidade de lidar com o estresse. Estudos em áreas como a Neurociência e a Medicina do Estilo de Vida indicam que processos metabólicos influenciam a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como a serotonina.

Por isso, na passagem do Dia Internacional da Felicidade, celebrado nessa sexta-feira (20), ganha relevância o debate sobre aquilo que realmente sustenta o bem-estar no dia a dia. Segundo Juliana Romantini, treinadora corpo & mente e especialista em mindfulness e em Medicina do Estilo de Vida pela Harvard University, compreender essa conexão pode mudar completamente a forma como as pessoas buscam a felicidade.

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“A felicidade não é apenas um estado emocional. Ela também é um resultado biológico. Quando o metabolismo está equilibrado, o cérebro funciona melhor, o humor se estabiliza e a energia para viver aumenta”, afirma Romantini. Entre os pilares dessa relação entre corpo e bem-estar está o sono. Pesquisas apontam que noites mal dormidas interferem na regulação hormonal, elevam níveis de estresse e prejudicam o equilíbrio emocional.

Músculos protegem o cérebro

Outro fator importante é a massa muscular. Além de contribuir para a saúde física e metabólica, o músculo também exerce papel protetor para o cérebro, ajudando a regular processos inflamatórios e energéticos que impactam o humor e a cognição. “Músculo não é apenas força ou estética. Ele funciona como um órgão metabólico que ajuda o corpo a lidar melhor com o estresse”, explica.

A saúde intestinal também entra nessa regra. Estudos sinalizam que cerca de 90% da serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar, é produzida no intestino, evidenciando a importância da microbiota para o equilíbrio emocional. “Quando o corpo produz energia de forma eficiente, a mente acompanha. Cuidar do metabolismo é, na prática, criar as condições biológicas para viver com mais equilíbrio e vitalidade”, destaca a especialista.