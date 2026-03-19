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Exercitar-se pode aumentar a felicidade? Veja o que diz a ciência

Especialista explica como hábitos físicos e metabólicos influenciam diretamente o humor e o equilíbrio emocional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:04

Pratique exercícios físicos
Pratique exercícios físicos Crédito: Pexels

Muito além de estados emocionais momentâneos, a ciência tem mostrado que a felicidade também está profundamente ligada ao funcionamento do corpo, especialmente ao metabolismo. Sono de qualidade, saúde intestinal, atividade física e manutenção da massa muscular são fatores que impactam diretamente o humor, a energia e a capacidade de lidar com o estresse. Estudos em áreas como a Neurociência e a Medicina do Estilo de Vida indicam que processos metabólicos influenciam a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como a serotonina.

Por isso, na passagem do Dia Internacional da Felicidade, celebrado nessa sexta-feira (20), ganha relevância o debate sobre aquilo que realmente sustenta o bem-estar no dia a dia. Segundo Juliana Romantini, treinadora corpo & mente e especialista em mindfulness e em Medicina do Estilo de Vida pela Harvard University, compreender essa conexão pode mudar completamente a forma como as pessoas buscam a felicidade.

7 exercícios para fazer em casa

Rosca direta com objetosTrabalha bíceps de forma localizada. Excelente para ganhar força e resistência nessa musculatura. Que é bastante utilizada no dia a dia por Reprodução: Web
Apoio de frente ao soloProporciona um trabalho de força e resistência pra membros superiores. Ativando peitoral, tríceps e ombros, de forma mais intensa. por Reprodução: Web
Panturrilha em Pé Ativam músculos importantes dos membros inferiores. As panturrilhas são o nosso “segundo coração.” Esse exercício aumenta o retorno venoso e proporciona tônus e força muscular. por Reprodução: Web
Elevação de QuadrilAtiva bastante a musculatura do quadril, aumentam a resistência muscular, força e tônus. por Reprodução: Web
AfundoTrabalha força, resistência muscular e aumentam a capacidade cardiorrespiratória. Aumenta bastante a frequência cardíaca, sendo um ótimo auxiliar no emagrecimento por solar22
AgachamentoTrabalha força, resistência muscular e aumentam a capacidade cardiorrespiratória. Aumenta bastante a frequência cardíaca, sendo um ótimo auxiliar no emagrecimento por Reprodução: Web
Subida de degrauAtiva bastante a musculatura do quadril, aumentam a resistência muscular, força e tônus. por Reprodução: Web
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Rosca direta com objetosTrabalha bíceps de forma localizada. Excelente para ganhar força e resistência nessa musculatura. Que é bastante utilizada no dia a dia por Reprodução: Web

“A felicidade não é apenas um estado emocional. Ela também é um resultado biológico. Quando o metabolismo está equilibrado, o cérebro funciona melhor, o humor se estabiliza e a energia para viver aumenta”, afirma Romantini. Entre os pilares dessa relação entre corpo e bem-estar está o sono. Pesquisas apontam que noites mal dormidas interferem na regulação hormonal, elevam níveis de estresse e prejudicam o equilíbrio emocional.

Músculos protegem o cérebro

Outro fator importante é a massa muscular. Além de contribuir para a saúde física e metabólica, o músculo também exerce papel protetor para o cérebro, ajudando a regular processos inflamatórios e energéticos que impactam o humor e a cognição. “Músculo não é apenas força ou estética. Ele funciona como um órgão metabólico que ajuda o corpo a lidar melhor com o estresse”, explica.

A saúde intestinal também entra nessa regra. Estudos sinalizam que cerca de 90% da serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar, é produzida no intestino, evidenciando a importância da microbiota para o equilíbrio emocional. “Quando o corpo produz energia de forma eficiente, a mente acompanha. Cuidar do metabolismo é, na prática, criar as condições biológicas para viver com mais equilíbrio e vitalidade”, destaca a especialista.

Para a Romantini, o principal ponto é entender que felicidade não depende apenas de acontecimentos externos, mas também de hábitos diários que sustentam o funcionamento do corpo. “Felicidade não é só emoção. É fisiologia. Pequenas escolhas diárias, como dormir bem, se movimentar e cuidar da alimentação, constroem um terreno biológico muito mais favorável ao bem-estar”, conclui.

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