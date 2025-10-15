CONFUSÃO

Entregador de app é agredido por morador em condomínio em Lauro de Freitas

Motoboys realizaram protesto no local

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07:57

Entregador de app é agredido por cliente em condomínio em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Um entregador de aplicativo de 45 anos foi agredido por um morador enquanto realizava uma entrega no condomínio Sun Valley, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de terça-feira (14). Um vídeo mostra David de Jesus na frente do local com o rosto machucado. Um grupo de motoboys foi até o complexo residencial para realizar um buzinaço.

Segundo o trabalhador, ele chegou no endereço para entregar uma encomenda, mas se envolveu em uma confusão com uma moradora. A partir disso, o marido da mulher deu socos e pontapés nele.

Policiais militares da 81ª Companhia Independente (CIPM/Itinga) foram acionados e realizaram buscas para encontrar o suspeito, mas ninguém foi preso. Já a vítima foi encaminhada para o Hospital Menandro de Farias, onde foi medicada e liberada.

A 27ª Delegacia Territorial de Itinga investiga a denúncia de lesão corporal. Um inquérito foi instaurado sobre o caso.