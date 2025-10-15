ATAQUE NO EQUADOR

Carro-bomba explode na frente de shopping e deixa um morto; veja vídeo

Outro veículo com explosivos foi encontrado próximo ao local, mas não chegou a detonar

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:36

Vídeo registrou momento da explosão Crédito: Reprodução

Um ataque com carro-bomba na frente de um shopping na cidade de Guayaquil, no Equador, deixou um morto na terça-feira (14). A explosão foi registrada em vídeo (veja abaixo).

Segundo o Ministério Público do país, outras pessoas ficaram feridas e ainda havia outro carro com explosivos na região, mas ele não chegou a detonar.

O ministro do Interior, John Reimberg, informou que “os artefatos foram fabricados profissionalmente por grupos criminosos com o objetivo de semear o caos”.

Já o governador da província de Guayas, Humberto Plaza, disse que o governo vai caçar os terroristas. "Vamos capturá-los, e eles serão processados com todo o rigor da lei", garantiu. Até o momento, a identidade dos envolvidos não foi confirmada ou divulgada.