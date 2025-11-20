GOIÁS

Entregador é agredido com tapas por servidora no Tribunal de Justiça

Tribunal afirma que a funcionária já foi identificada e que medidas administrativas foram adotadas

A direção do Tribunal de Justiça de Goiânia afirmou que já identificou a servidora que aparece em um vídeo agredindo um entregador de aplicativo na porta da instituição, nesta quarta-feira (19), e que abriu procedimentos administrativos para apurar o caso com rigor. Segundo o órgão, o trabalhador registrou queixa e seus relatos serão avaliados.

As imagens que circulam nas redes mostram a mulher desferindo tapas no entregador, que veste uma camiseta preta de manga comprida, além de empurrá-lo repetidas vezes antes de ambos passarem pelo portão do tribunal.

Após ser atingido, o entregador responde: "Não encosto na senhora porque sou homem". A servidora rebate dizendo: "Da próxima vez, você presta atenção com quem você está falando". O nome dela não foi divulgado.

À TV Anhanguera, o TJ lamentou o episódio e reiterou que tomou todas as medidas cabíveis para apuração interna. “O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás lamenta o ocorrido envolvendo o entregador nesta quarta-feira (19). A servidora mencionada já foi identificada e todas as providências administrativas foram imediatamente iniciadas para a apuração rigorosa do caso. O Tribunal informa ainda que o entregador registrou queixa e que os relatos apresentados serão devidamente analisados. Reforçamos que repudiamos qualquer forma de violência ou desrespeito”, informou.