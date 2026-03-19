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Tenente-coronel bateu na cara de esposa dias antes dela ser encontrada morta

Caso foi tratado como suicídio, mas perícia aponta feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:32

Geraldo Neto é suspeito da morte de Gisele Alves Crédito: Reprodução

Mensagens obtidas pela Corregedoria da Polícia Militar indicam que a soldado Gisele Alves Santana teria sido agredida pelo marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 13 dias antes de ser morta com um tiro na cabeça no apartamento onde o casal vivia, no bairro do Brás, na região central de São Paulo.

De acordo com relatório da investigação, no dia 6 de fevereiro, a vítima relatou episódios de violência ocorridos na véspera. Em uma das mensagens, ela descreve o comportamento do oficial e menciona a agressão. “Você sempre caçando um motivo para brigar. Mas você vai ver só. Você enfiou a mão na minha cara ontem. Gritou comigo hoje”, escreveu.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução

Segundo a Corregedoria, o conteúdo das conversas reforça indícios de violência doméstica no relacionamento. “as extrações das mensagens trocadas entre a Sd PM Gisele e o oficial revelam, inclusive, episódio que sugere a ocorrência de violência física praticada contra a vítima”, aponta o documento.

A morte, registrada em 18 de fevereiro, chegou a ser tratada inicialmente como suicídio. No entanto, após questionamentos da família e aprofundamento das apurações pela Polícia Civil, laudos periciais concluíram que a policial foi vítima de homicídio. O tenente-coronel foi indiciado por feminicídio e fraude processual.

Cena de suicídio montada

O pedido de prisão do tenente-coronel foi feito após a polícia concluir que a morte da soldada Gisele Alves Santana não foi suicídio, mas um caso de feminicídio seguido de fraude processual. A decisão pela preventiva do oficial foi feito nesta terça-feira (17) e conta com aval do Ministério Público de São Paulo.

O caso teve uma reviravolta, já que Geraldo alegou que Gisele se matou após ele pedir a separação e só apareceu como investigado na última semana. A situação se inverteu depois da análise de dois dos 24 laudos produzidos por peritos e considerados decisivos para afastar a hipótese inicial.

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
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Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
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Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução

O caso, registrado inicialmente a partir da alegação de Geraldo, passou a ser tratado como morte suspeita e levou à exumação do corpo da vítima no dia 7 de março. De acordo com os peritos, os exames indicam que a policial foi imobilizada pelo pescoço e não apresentou sinais de defesa. Há ainda indícios de que ela pode ter desmaiado antes de ser atingida pelo disparo.

A perícia também concluiu que a cena foi alterada, sendo montada pelo tenente-coronel. Isso porque havia sangue em ‘lugares errados’ e a posição dos pés não era compatível com a de casos de suicídio. As conclusões foram tiradas a partir do caminho que a bala fez para atingir a cabeça de Gisele e a profundidade de ferimentos no pescoço da soldado que indicaram uma imobilização da vítima antes da morte.

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Tags:

Tenente-coronel Feminicídio Gisele Alves Santana Geraldo Neto

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