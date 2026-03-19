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Tenente-coronel cobrava que esposa morta fosse 'obediente e submissa' e fez cartilha de comportamento

Conversas revelam comportamento controlador e ciumento do oficial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:49

Mensagens mostram comportamento controlador do suspeito Crédito: Reprodução

Mensagens extraídas do celular do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto revelam um discurso de controle e submissão direcionado à esposa, a soldado Gisele Alves Santana, morta com um tiro na cabeça em um apartamento em São Paulo. O oficial foi preso na quarta-feira (18) e é acusado de feminicídio e fraude processual. As informações são da TV Glogo.

De acordo com a Polícia Civil, o conteúdo das conversas integra o inquérito que levou ao indiciamento do militar. Nos diálogos, ele se descreve como um “macho alfa” e afirma que a companheira deveria se comportar como uma mulher submissa. “Eu te trato como todo homem macho alfa trata sua esposa. Com amor, carinho, atenção e autoridade de Macho Alfa provedor e fêmea beta obediente e submissa. Como toda mulher casada deve ser”, escreveu.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução

As mensagens também mostram imposições e restrições à rotina da vítima. O oficial criticava a autonomia da esposa e estabelecia regras de comportamento. "Não cumprimentar homens com beijo no rosto e abraços", determinou. Em outros trechos, reforçou a visão de controle: "Lugar de mulher é em casa cuidando do marido e não na rua caçando assunto" e "Rua é lugar de mulher solteira a procura de macho."

A denúncia do Ministério Público foi aceita pela Justiça, que tornou o tenente-coronel réu e manteve a prisão preventiva. Ele já havia sido detido por decisão da Justiça Militar, a pedido da Corregedoria da PM, e está custodiado no Presídio Militar Romão Gomes. Para a acusação, o crime foi motivado por ciúmes e comportamento possessivo.

Cena de suicídio montada

O pedido de prisão do tenente-coronel foi feito após a polícia concluir que a morte da soldada Gisele Alves Santana não foi suicídio, mas um caso de feminicídio seguido de fraude processual. A decisão pela preventiva do oficial foi feito nesta terça-feira (17) e conta com aval do Ministério Público de São Paulo.

O caso teve uma reviravolta, já que Geraldo alegou que Gisele se matou após ele pedir a separação e só apareceu como investigado na última semana. A situação se inverteu depois da análise de dois dos 24 laudos produzidos por peritos e considerados decisivos para afastar a hipótese inicial.

Tenente-coronel saiu sem algemas e com bancos traseiros

Tenente-coronel foi preso em condomínio por TV Vanguarda
Tenente-coronel foi preso em condomínio por TV Vanguarda
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Tenente-coronel foi preso em condomínio por TV Vanguarda
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Tenente-coronel foi preso em condomínio por TV Vanguarda

O caso, registrado inicialmente a partir da alegação de Geraldo, passou a ser tratado como morte suspeita e levou à exumação do corpo da vítima no dia 7 de março. De acordo com os peritos, os exames indicam que a policial foi imobilizada pelo pescoço e não apresentou sinais de defesa. Há ainda indícios de que ela pode ter desmaiado antes de ser atingida pelo disparo.

A perícia também concluiu que a cena foi alterada, sendo montada pelo tenente-coronel. Isso porque havia sangue em ‘lugares errados’ e a posição dos pés não era compatível com a de casos de suicídio. As conclusões foram tiradas a partir do caminho que a bala fez para atingir a cabeça de Gisele e a profundidade de ferimentos no pescoço da soldado que indicaram uma imobilização da vítima antes da morte.

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Tags:

Tenente-coronel Preso Gisele Alves Santana Geraldo Neto

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