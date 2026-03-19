LOTERIA

Mega-Sena sorteia nesta quinta (19) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas ficam abertas até as 20h

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:44

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (19), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.