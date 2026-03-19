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Mega-Sena sorteia nesta quinta (19) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas ficam abertas até as 20h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:44

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (19), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O valor do jogo simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 6.

Tags:

Mega-sena

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