Mega-Sena sorteia nesta quinta (19) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de março de 2026 às 09:44
As seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (19), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O valor do jogo simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 6.