Suspeito de espancar mulher encontrada inconsciente em rodovia na Bahia é preso

Millena Marques
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:00
O suspeito de espancar Vera Lúcia Conceição, mulher encontrada ferida às margens da BA-001, no recôncavo da Bahia, foi preso na terça-feira (6). A vítima foi encontrada inconsciente na zona rural de Nazaré. O crime foi registrado na última segunda-feira (5).
De acordo com a ocorrência, a mulher foi encontrada com graves ferimentos na região da cabeça, escoriações compatíveis com arrasto em terreno pedregoso e sinais de violência física. Vera Lúcia foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada inicialmente para um hospital do município. Em seguida, foi transferida para o Hospital Gonçalves Martins (HGM), onde permanece internada.
Familiares de Vera Lúcia informaram à TV Aratu que o principal suspeito do crime é um homem identificado como Murilo Sacramento, ex-companheiro da vítima. Ele não aceitaria o fim do relacionamento com a vítima, segundo parentes. O suspeito se apresentou na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter), no Vale dos Barris, em Salvador, nesta terça-feira (6), na presença de um advogado.
A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida deferida pelo Poder Judiciário. Murilo permanece custodiado, à disposição da Justiça, aguardando transferência para unidade prisional adequada. As investigações seguem em andamento, com a realização de oitivas e diligências, para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização do autor.