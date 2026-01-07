CRIME

Suspeito de espancar mulher encontrada inconsciente em rodovia na Bahia é preso

Vera Lúcia Conceição foi deixada às margens da BA-001, na zona rural de Nazaré, no recôncavo

Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:00

Vera Lúcia está internada após ser espancada na Bahia Crédito: Reprodução

O suspeito de espancar Vera Lúcia Conceição, mulher encontrada ferida às margens da BA-001, no recôncavo da Bahia, foi preso na terça-feira (6). A vítima foi encontrada inconsciente na zona rural de Nazaré. O crime foi registrado na última segunda-feira (5).

De acordo com a ocorrência, a mulher foi encontrada com graves ferimentos na região da cabeça, escoriações compatíveis com arrasto em terreno pedregoso e sinais de violência física. Vera Lúcia foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada inicialmente para um hospital do município. Em seguida, foi transferida para o Hospital Gonçalves Martins (HGM), onde permanece internada.

Familiares de Vera Lúcia informaram à TV Aratu que o principal suspeito do crime é um homem identificado como Murilo Sacramento, ex-companheiro da vítima. Ele não aceitaria o fim do relacionamento com a vítima, segundo parentes. O suspeito se apresentou na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter), no Vale dos Barris, em Salvador, nesta terça-feira (6), na presença de um advogado.