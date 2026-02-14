Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:56
O Bloco Coruja tomou conta do circuito Barra Ondina neste sábado (14) e arrastou uma multidão ao som de Ivete Sangalo. A artista, que reduziu a agenda em Salvador neste ano para três dias de desfile, voltou a comandar o trio em um dos momentos mais aguardados da folia.
Entre os foliões, fãs apareceram caracterizados em homenagem à música “Vampirinha”, aposta da cantora para o Carnaval 2026. Fantasias com referências à canção chamaram atenção ao longo do percurso e reforçaram o clima temático da apresentação.
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval
Além dos desfiles no Bloco Coruja, Ivete também cumpriu agenda com shows em outras capitais antes de desembarcar na Bahia. Em Salvador, a programação inclui apresentações no circuito Dodô, mantendo a tradição de reunir celebridades e admiradores de diferentes estados no trio elétrico.
