Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval

Ivete Sangalo agita o circuito Barra Ondina e fãs surgem caracterizados de “Vampirinha” durante desfile

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:56

Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Bloco Coruja tomou conta do circuito Barra Ondina neste sábado (14) e arrastou uma multidão ao som de Ivete Sangalo. A artista, que reduziu a agenda em Salvador neste ano para três dias de desfile, voltou a comandar o trio em um dos momentos mais aguardados da folia.

Entre os foliões, fãs apareceram caracterizados em homenagem à música “Vampirinha”, aposta da cantora para o Carnaval 2026. Fantasias com referências à canção chamaram atenção ao longo do percurso e reforçaram o clima temático da apresentação.

Além dos desfiles no Bloco Coruja, Ivete também cumpriu agenda com shows em outras capitais antes de desembarcar na Bahia. Em Salvador, a programação inclui apresentações no circuito Dodô, mantendo a tradição de reunir celebridades e admiradores de diferentes estados no trio elétrico.