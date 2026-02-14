Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval

Ivete Sangalo agita o circuito Barra Ondina e fãs surgem caracterizados de “Vampirinha” durante desfile

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:56

Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Bloco Coruja tomou conta do circuito Barra Ondina neste sábado (14) e arrastou uma multidão ao som de Ivete Sangalo. A artista, que reduziu a agenda em Salvador neste ano para três dias de desfile, voltou a comandar o trio em um dos momentos mais aguardados da folia.

Entre os foliões, fãs apareceram caracterizados em homenagem à música “Vampirinha”, aposta da cantora para o Carnaval 2026. Fantasias com referências à canção chamaram atenção ao longo do percurso e reforçaram o clima temático da apresentação.

Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval

Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO
1 de 26
Veja as fotos do Bloco Coruja neste sábado (14) de Carnaval por Sora Maia/CORREIO

Além dos desfiles no Bloco Coruja, Ivete também cumpriu agenda com shows em outras capitais antes de desembarcar na Bahia. Em Salvador, a programação inclui apresentações no circuito Dodô, mantendo a tradição de reunir celebridades e admiradores de diferentes estados no trio elétrico.

Leia mais

Imagem - Com homenagem emocionante a Wanda Chase, Saulo anima Pipoca de Ondina em mirante de camarote

Com homenagem emocionante a Wanda Chase, Saulo anima Pipoca de Ondina em mirante de camarote

Imagem - Bruna Marquezine aposta em look transparente de quase R$ 15 mil para curtir o Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine aposta em look transparente de quase R$ 15 mil para curtir o Carnaval de Salvador

Imagem - Por que o bloco de Ivete se chama Coruja? Entenda a origem do nome que faz sucesso no Carnaval de Salvador

Por que o bloco de Ivete se chama Coruja? Entenda a origem do nome que faz sucesso no Carnaval de Salvador

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Carlinhos Brown e Edcity comandarão Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

Carlinhos Brown e Edcity comandarão Arrastão da Quarta-feira de Cinzas
Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

MAIS LIDAS

Imagem - O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada
01

O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada

Imagem - Musa de bateria revela que retirou quatro costelas para o Carnaval: 'Uma das cirurgias mais difíceis que fiz'
02

Musa de bateria revela que retirou quatro costelas para o Carnaval: 'Uma das cirurgias mais difíceis que fiz'

Imagem - O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval
03

O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma