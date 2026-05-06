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Angelina Jolie vence etapa judicial contra Brad Pitt e impede divulgação de mensagens; saiba detalhes

Suposta quebra de contrato, alega por Pitty, levou a uma das disputas judiciais mais complexas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16:44

aNGELINA
Angelia Jolie e Brad Pitt Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Angelina Jolie, de 50 anos, conseguiu um avanço favorável na justiça contra o também ator Brad Pitt, de 62, com quem teve um relacionamento de cerca de 12 anos, referente à exposição de mensagens particulares.

De acordo com a revista People, nesta segunda-feira (5), uma juíza indeferiu o pedido da defesa do ator, que queria que a ex-esposa fornecesse 22 diálogos, resguardados pelo privilégio advogado-cliente, relacionados a uma vinícola francesa onde contraíram matrimônio.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Brad Pitt no circuito de Silverstone, na Inglaterra, enquanto filmava por Jay Hirano/Shutterstock.com
Brad Pitt e Angelina Jolie por Reprodução
Angelina Jolie e Brad Pitt por Reprodução
Brad Pitt por Divulgação
'Escolhi nunca mais trabalhar com ele [Weinstein] novamente' (Angelina Jolie) por Divulgação
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Brad Pitt no circuito de Silverstone, na Inglaterra, enquanto filmava por Jay Hirano/Shutterstock.com

A magistrada decidiu fazer um corte de apelações que já tinha sido invalidado, uma determinação prévia para a entrega de tais registros, de acordo com apuração da revista.

Simultaneamente, a juíza Ciny Pánuco, da Corte Superior de Los Angeles, rejeitou a solicitação da atriz para aplicar a penalidade financeira de US$ 33.692,50 [aproximadamente R$ 165 mil] a Pitty, fundamentado na argumentação que as sanções não foram “justificadas”, já que a tese de Pitt não era desprovida de justificativa.

O conflito envolvendo a propriedade Château Miraval teve início em 2022, quando Pitt acionou a justiça com o argumento de que Jolie teria alienado sua cota no negócio para uma companhia vinícola, ferindo assim um combinado de que um não venderia sua parte sem o aval do outro. Jolie rebateu com um processo secundário, alegando que o ex-companheiro tinha travado uma guerra.

O conflito entre Brad Pitt e Angelina Jolie envolvendo a propriedade na França é uma das batalhas judiciais mais longas de Hollywood, iniciada após a venda de parte da atriz em 2021. A disputa centra-se no controle da vinícola de 600 hectares, famosa por seu vinho rosé. O antigo casal, que tem seis filhos, encerrou o divórcio oficialmente em dezembro de 2024, após a atriz ter iniciado o processo em setembro de 2016.

Tags:

Brad Pitt Angelina Jolie

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