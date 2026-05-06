BATALHA JUDICIAL

Angelina Jolie vence etapa judicial contra Brad Pitt e impede divulgação de mensagens; saiba detalhes

Suposta quebra de contrato, alega por Pitty, levou a uma das disputas judiciais mais complexas

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16:44

Angelia Jolie e Brad Pitt Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Angelina Jolie, de 50 anos, conseguiu um avanço favorável na justiça contra o também ator Brad Pitt, de 62, com quem teve um relacionamento de cerca de 12 anos, referente à exposição de mensagens particulares.

De acordo com a revista People, nesta segunda-feira (5), uma juíza indeferiu o pedido da defesa do ator, que queria que a ex-esposa fornecesse 22 diálogos, resguardados pelo privilégio advogado-cliente, relacionados a uma vinícola francesa onde contraíram matrimônio.

Brad Pitt e Angelina Jolie 1 de 5

A magistrada decidiu fazer um corte de apelações que já tinha sido invalidado, uma determinação prévia para a entrega de tais registros, de acordo com apuração da revista.

Simultaneamente, a juíza Ciny Pánuco, da Corte Superior de Los Angeles, rejeitou a solicitação da atriz para aplicar a penalidade financeira de US$ 33.692,50 [aproximadamente R$ 165 mil] a Pitty, fundamentado na argumentação que as sanções não foram “justificadas”, já que a tese de Pitt não era desprovida de justificativa.

O conflito envolvendo a propriedade Château Miraval teve início em 2022, quando Pitt acionou a justiça com o argumento de que Jolie teria alienado sua cota no negócio para uma companhia vinícola, ferindo assim um combinado de que um não venderia sua parte sem o aval do outro. Jolie rebateu com um processo secundário, alegando que o ex-companheiro tinha travado uma guerra.