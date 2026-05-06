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Khvicha Kvaratskhelia que é fã de jogador do Real Madrid: ‘Tinha até camisa’

Dois fenômenos do futebol mantém contato

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:11

Khvicha Kvaratskhelia Crédito: Reprodução | Instagram

O atacante da Geórgia Khvicha Kvaratskhelia, uma das estrelas do Paris Saint-German nesta temporada, revelou que é fã de um jogador do Real Madrid, o ex-meia espanhol Guti, que atuou pelo time no fim de 1990 e no início de 2010.

Em entrevista à DAZN, portal de transmissão ao vivo de esportes, afirmou que o jogador sempre foi sua inspiração na infância. Quando criança costumava assistir aos jogos do espanhol e apreciava a forma como o atleta pensava o jogo e realizava seus passes.

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“Então ele era meu ídolo. Eu até tinha uma camisa com o nome ‘Guti’ escrito com caneta permanente, e eu jogava com ela. Então sim, ele era meu ídolo e eu o respeito muito”, disse Kvaratskhelia.

A admiração é recíproca. Guti, que hoje trabalha como comentarista, confirmou em entrevista, segundo o “As”, que mantém contato com o atacante e que os dois trocaram mensagens e até camisas, com Guti guardando uma peça do PSG em sua casa.

“Conseguimos conversar pelo Instagram e estou muito feliz com o progresso que ele está fazendo. Havia rumores de que ele poderia vir para o Real Madrid ou Barcelona. Acho que ele é um jogador fantástico, muito decisivo nos gols, e quando se sente confortável, como no PSG, é um jogador de alto nível”, afirmou o espanhol.