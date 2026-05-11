NOVELA DAS 7

Separação, conversa séria e passado vem à tona: Confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (11 de maio)

Alaorzinho e Zilá dão notícia a filha Naiane e ela se desespera

Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:30

Casamento de Alaorzinho e Zilá tem baque em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (11), Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) conversam com Zilá (Leandra Leal). Alaorzinho sofre ao lembrar do passado com Janete.

Naiane (Isabelle Drummond) tem um sonho com Gael (Luiz André Frambach). Eduarda (Gabz) vai ao encontro de Valéria (Naruna Costa) e Sol (Rayssa Solar).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Aalaorzinho e Zilá contam a Naiane que irão se separar, e a patricinha se desespera. Eduarda conta a Sol que é sua irmã, e as duas se emocionam.