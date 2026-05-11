Separação, conversa séria e passado vem à tona: Confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (11 de maio)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (11), Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) conversam com Zilá (Leandra Leal). Alaorzinho sofre ao lembrar do passado com Janete.
Naiane (Isabelle Drummond) tem um sonho com Gael (Luiz André Frambach). Eduarda (Gabz) vai ao encontro de Valéria (Naruna Costa) e Sol (Rayssa Solar).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Aalaorzinho e Zilá contam a Naiane que irão se separar, e a patricinha se desespera. Eduarda conta a Sol que é sua irmã, e as duas se emocionam.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.