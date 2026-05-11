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Separação, conversa séria e passado vem à tona: Confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (11 de maio)

Alaorzinho e Zilá dão notícia a filha Naiane e ela se desespera

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:30

Casamento de Alaorzinho e Zilá tem baque em 'Coração Acelerado'
Casamento de Alaorzinho e Zilá tem baque em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (11), Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) conversam com Zilá (Leandra Leal). Alaorzinho sofre ao lembrar do passado com Janete.

Naiane (Isabelle Drummond) tem um sonho com Gael (Luiz André Frambach). Eduarda (Gabz) vai ao encontro de Valéria (Naruna Costa) e Sol (Rayssa Solar).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Aalaorzinho e Zilá contam a Naiane que irão se separar, e a patricinha se desespera. Eduarda conta a Sol que é sua irmã, e as duas se emocionam.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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