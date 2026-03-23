Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maíra Cardi é condenada após acusação de homicídio; saiba detalhes

Influenciadora digital fez acusação infundada e foi condenada a pagar R$ 5 mil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:56

Maíra Cardi foi condena
Maíra Cardi foi condena Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Maíra Cardi foi condenada pela Justiça de São Paulo após uma ação movida pela família do youtuber Fuinha. A decisão, divulgada, proferida em 18 de março, determina o pagamento de indenização por danos morais e a remoção de um conteúdo publicado pela influenciadora nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo portal de notícias R7.

Tudo começou em 2025, quando Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais um vídeo antigo Na gravação, o criador de conteúdo digital, conhecido como Fuinha, aparecia ao lado da mãe e do irmão, Alexandre Calabianqui, participando do “desafio da rasteira”. O ato consiste em ficarem três adolescentes um ao lado do outro, e quando o do meio dá um salto, os dois da ponta lhe passam uma rasteira, fazendo com que caiam de costas ou de cabeça no chão.

Maíra Cardi

Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi diz estar com medo de a mansão desabar por Reprodução
Maíra Cardi fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | TikTok
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprodução
1 de 18
Maíra Cardi por Reprodução

Leia mais

Imagem - Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Imagem - Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

Como é a mansão de R$ 40 milhões de Maíra Cardi, com paredes de vidro e 40 banheiros, que era de Neymar

Imagem - Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Ao republicar as imagens, a influenciadora fez alegações sobre a mulher que participava da tal ‘brincadeira’. Maíra Cardi afirmou que a brincadeira teria causado o falecimento da mãe e associou os envolvidos a um suposto crime de homicídio.

No entanto, segundo o R7, a informação foi considerada falsa pelos autores da ação judicial. O processo foi movido por Alexandre Calabianqui, irmão do youtuber, buscando reparação pela acusação.

O juiz entendeu que a divulgação da informação foi inverídica e associou indevidamente os familiares a um crime grave. Por isso, foi determinado que Maíra Cardi pague R$ 5 mil por danos morais a Alexandre Calabianqui. Além disso, foi imposta a obrigação de remover o vídeo em todas as plataformas de mídia social.

No entanto, outras frentes do litígio não foram concluídas. A ação judicial aberta pela mãe dos envolvidos segue em andamento, aguardando novas deliberações. Por outro lado, o processo iniciado por Fuinha, foi extinto após a perda de prazo judicial, encerrando a sua participação individual na disputa legal.

Tags:

Maíra Cardi

Mais recentes

Imagem - Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos

Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos
Imagem - Ex-equipe de Marília Mendonça revela detalhe marcante sobre Maiara após tragédia: 'Nunca mais foi a mesma'

Ex-equipe de Marília Mendonça revela detalhe marcante sobre Maiara após tragédia: 'Nunca mais foi a mesma'
Imagem - Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’

Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’

MAIS LIDAS

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
01

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
02

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'
03

Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Imagem - Resultado da Lotomania 2903, desta segunda-feira (23)
04

Resultado da Lotomania 2903, desta segunda-feira (23)