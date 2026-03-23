ACUSAÇÃO JUDICIAL

Maíra Cardi é condenada após acusação de homicídio; saiba detalhes

Influenciadora digital fez acusação infundada e foi condenada a pagar R$ 5 mil

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:56

Maíra Cardi foi condena Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Maíra Cardi foi condenada pela Justiça de São Paulo após uma ação movida pela família do youtuber Fuinha. A decisão, divulgada, proferida em 18 de março, determina o pagamento de indenização por danos morais e a remoção de um conteúdo publicado pela influenciadora nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo portal de notícias R7.

Tudo começou em 2025, quando Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais um vídeo antigo Na gravação, o criador de conteúdo digital, conhecido como Fuinha, aparecia ao lado da mãe e do irmão, Alexandre Calabianqui, participando do “desafio da rasteira”. O ato consiste em ficarem três adolescentes um ao lado do outro, e quando o do meio dá um salto, os dois da ponta lhe passam uma rasteira, fazendo com que caiam de costas ou de cabeça no chão.

Maíra Cardi 1 de 18

Ao republicar as imagens, a influenciadora fez alegações sobre a mulher que participava da tal ‘brincadeira’. Maíra Cardi afirmou que a brincadeira teria causado o falecimento da mãe e associou os envolvidos a um suposto crime de homicídio.

No entanto, segundo o R7, a informação foi considerada falsa pelos autores da ação judicial. O processo foi movido por Alexandre Calabianqui, irmão do youtuber, buscando reparação pela acusação.

O juiz entendeu que a divulgação da informação foi inverídica e associou indevidamente os familiares a um crime grave. Por isso, foi determinado que Maíra Cardi pague R$ 5 mil por danos morais a Alexandre Calabianqui. Além disso, foi imposta a obrigação de remover o vídeo em todas as plataformas de mídia social.