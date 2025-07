PND

MEC abre inscrições para ‘Enem dos Professores’; veja como vai ser

Prova Nacional Docente vai selecionar professores para bancos de dados de contratações

Yan Inácio

Publicado em 14 de julho de 2025 às 19:24

Professor no Colégio Estadual Padre Palmeira Mussurunga I Crédito: Adenilson Nunes/GOVBA

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), conhecida como “Enem dos Professores”. Os interessados têm até 25 de julho para realizar as inscrições no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). >

A taxa de inscrição é de R$ 85, com prazo final de pagamento até 31 de julho. Também é possível solicitar atendimento especializado e uso do nome social. As provas serão aplicadas em 26 de outubro em todo o país e os resultados previstos para serem divulgados em 10 de dezembro.>

O exame terá questões divididas entre a formação geral e a formação específica da área de avaliação, com itens discursivos e de múltipla escolha a serem definidos pela área escolhida no ato da inscrição. >