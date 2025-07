EMPREGOS E SOLUÇÕES

Enem dos concursos tem remuneração de até R$16,4 mil

Na segunda edição do processo seletivo, os candidatos podem concorrer a mais de uma vaga

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de julho de 2025 às 06:00

Professor Marcão ensina o caminho para quem deseja ingressar no serviço público e ter um bom desempenho Crédito: Acervo Pessoal

Com remunerações que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil, está aberta a inscrição na 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025). Nesse processo serão 3.652 vagas efetivas de níveis médio, médio/técnico e superior em 36 órgãos federais que aderiram ao exame. Os interessados em fazer carreira no serviço público podem realizar uma única inscrição e concorrer a mais de um cargo dentro dos nove blocos temáticos. >

No geral, existem oportunidades para profissionais de níveis médio, médio/técnico (diversas especialidades) e superior (diversas especialidades). As jornadas serão compostas por 20, 30 ou 40 horas semanais. As inscrições para a nova edição do CNU podem ser feitas até às 23h59 do dia 20 de julho de 2025, conforme o horário de Brasília – DF. Acesse o site da banca organizadora, que conta com o requerimento de inscrição (https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/). O valor da taxa de pagamento é de R$ 70,00 para todos os cargos. >

Segundo o professor Marcus Vinicius Mendes, conhecido como Professor Marcão, do Curso Impacto (@curso_impacto), o CNU é uma novidade no universo dos concurseiros. “No seu segundo ano, a banca Fundação Getúlio Vargas (FGV) é quem vai aplicar a prova, por isso mesmo, antes das inscrições, os candidatos devem prestar atenção para os vários cargos que estão divididos em nove blocos que, por sua vez, estão subdivididos em 36 órgãos federais, pois os candidatos podem concorrer a vagas em mais de um órgão. Outro fator importante é que os aprovados podem assumir cargos em outros estados. Observando esses detalhes é possível ver a melhor logística para assumir as funções”, ensina. >

Em outras palavras, quando estiver realizando o cadastro, o interessado precisa selecionar o bloco que combina com o seu perfil profissional e com o que almeja no serviço público. Em seguida, será necessário escolher as vagas de seu interesse por ordem de prioridade. Em 2025, o modelo adotado no primeiro CNU seguirá vigente, com algumas modificações, entre elas, o edital determina que metade das pessoas classificadas para realizar a prova discursiva (2ª fase) precisam ser do gênero feminino. Isso valerá para cada cargo e modalidade de cota. >

Estratégia>

O preparador de candidatos diz que a melhor estratégia de preparação é através de uma leitura minuciosa no edital. “No que se refere ao conteúdo programático, montar um esquema semanal para ter contato com todas as disciplinas até o dia da prova é uma ferramenta poderosa, além disso, é importante resolver muitas questões da FGV, assim vai ser possível entender a linguagem da prova”, explica. >

O professor Marcão lembra que as avaliações da FGV são conhecidas pelas questões extensas, cheias de armadilhas, de múltiplas escolhas, que exigem leitura atenta e interpretação apurada de textos, para compreender o uso do conhecimento teórico, o raciocínio lógico e a análise do enunciado. As avaliações são conhecidas por questões extensas, “pegadinhas” e uso de enunciados bem elaborados, testando tanto conhecimento teórico quanto raciocínio lógico e análise interdisciplinar, tudo isso dentro do tempo estipulado para a realização da prova. >

“Vale lembrar que a prova teórica é dividida em duas etapas: a primeira objetiva, com uma prova de múltipla escolha e a segunda discursiva. É fundamental fazer algumas redações antes da prova e aprender a cronometrar o tempo usado para que, no momento do certame, o candidato administre o tempo de forma eficiente", orienta. >

O professor destaca ainda que a ansiedade é um dos maiores inimigos dos concurseiros. “Para vencer esse obstáculo, é importante conciliar os estudos com atividades físicas, lazer moderados e, em alguns casos, um acompanhamento com profissionais da área de psicologia”, finaliza.>

Conheça os blocos temáticos >

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência; >

Bloco 2 – Cultura e Educação; >

Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia; >

Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura; >

Bloco 5 – Administração; >

Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico; >

Bloco 7 – Justiça e Defesa; >

Bloco 8 – Intermediário (área da Saúde); >