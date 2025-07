EMPREGOS E SOLUÇÕES

TIM amplia rede para atender pequenas e médias empresas

Empresa está em busca de novos parceiros na Bahia

Com foco em expandir sua atuação no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), a TIM está em busca de novos parceiros comerciais em diversos estados da região Nordeste. O parceiro TBP (TIM Business Partner) é o empresário, empresária ou comerciante que se interesse em atuar na área de vendas em telecomunicações. Na Bahia, a companhia planeja essa expansão da rede de vendas principalmente em Salvador, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Porto Seguro, Juazeiro, Feira de Santana e Vitoria da Conquista. >

De acordo com o Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de janeiro a maio deste ano foram abertas 418 mil novas empresas no Brasil - sendo mais de 67.4 mil somente no Nordeste -, totalizando 23,5 milhões de negócios ativos em todo o território nacional. Destas, quase 94% são pequenas e microempresas. >