FRAUDE NO DNIT

PF apreende porshes, obras de Portinari e relógios de luxo em operação que apura desvios em licitações

Grupo investigado teria fraudado o caráter competitivo de pelo menos quatro pregões eletrônicos, totalizando mais de R$ 60 milhões em contratos

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:31

Porshes, obras de arte de Portinari, joias e relógios de luxo são apreendidos em operação da PF Crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Route 156, para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de direcionamento de licitações e desvio de recursos públicos federais vinculados a contratos de manutenção e recuperação da rodovia BR-156, no Amapá. As investigações indicam a existência de uma organização criminosa estruturada no âmbito da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá (DNIT/AP), que teria fraudado pelo menos quatro pregões eletrônicos, totalizando mais de R$ 60 milhões em contratos. A operação é realizada com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU/AP). >

A PF e a CGU verificaram indícios que o grupo atuava por meio da montagem de certames licitatórios simulando concorrência, com propostas fictícias e cláusulas indevidamente restritivas nos editais, além de omissões propositais de servidores públicos no dever de fiscalizar e instaurar processos administrativos diante de irregularidades. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, sendo: seis no Estado do Amapá, três em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e um no Amazonas.>

Durante uma das buscas, a PF apreendeu em Macapá três pistolas, um fuzil .556 e aproximadamente 250 munições. O investigado é CAC e a PF iniciará o processo de cassação do registro. No cumprimento de outro mandado de busca, na cidade de Nova Lima/MG, a PF apreendeu 3 veículos da marca Porshe, além de 13 quadros obras de arte de Guignard e Portinari, joias e relógios de luxo.>