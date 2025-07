OPORTUNIDADE

CCR Metrô abre vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Interessados podem realizar inscrição gratuita no site oficial da empresa

Millena Marques

Publicado em 23 de julho de 2025 às 08:01

Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de emprego em Salvador. As oportunidades são para líder de atendimento e manutenção, supervisor e oficial de manutenção. Os interessados podem se candidatar até agosto, a depender do cargo desejado. >

A inscrição deve ser feita no site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco", situada no final do site. Para o cargo de oficial de manutenção, as inscrições vão até 28 de julho. Os requisitos para função são: ensino médio completo; experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas e relacionadas ao material rodante (trens); disponibilidade de horário para atuar por escalas diurnas ou noturnas.>

Para líder de atendimento, as inscrições vão até 31 de julho. Para se inscrever, é necessário: ensino técnico completo comprovado em uma das áreas: Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial ou correlatos; experiência e/ ou vivência comprovada com manutenções relacionadas ao sistema de atuação; conhecimento em Pacote Office e SAP e em gestão de equipes.>

Os candidatos para o cargo de supervisor de manutenção podem se inscrever até 11 de agosto. Para se inscrever, é necessário: ensino superior completo em engenharia elétrica, automação, mecatrônica e equivalentes; conhecimento em sistema de energia metroviária, em gestão de equipe e no pacote Office e SAP; domínio das ferramentas de gestão MTTR, MTBF, PDCA, RCA, FMEA e KPI; diferencial ter carteira de motorista B e D.>