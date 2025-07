SAUDE

O dano silencioso que a pressão alta pode estar causando no seu cérebro agora

A hipertensão pode causar danos neurológicos sérios; saiba como se proteger

Embora a pressão alta seja amplamente conhecida por seus impactos no coração e rins, novas descobertas científicas revelam que o cérebro também é uma de suas principais vítimas. Esses efeitos são frequentemente silenciosos, começando a surgir muito antes de quaisquer sintomas físicos se manifestarem, exigindo atenção. >

Um recente levantamento científico publicado no The Journal of Physiology apontou que a hipertensão prolongada desestabiliza três componentes cruciais para a saúde cerebral: a pressão intracraniana (PIC), a complacência craniana (ICC) e a barreira hematoencefálica (BHE).>