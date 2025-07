SUPLEMENTOS

Nem fruta nem barra de ceral: descubra qual snack é o mais indicado antes de se exercitar

Alimentos leves e nutritivos ajudam no rendimento dos seus treinos

Agência Correio

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:31

Alimentos leves e nutritivos que ajudam no rendimento dos seus treinos Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Alimentos tradicionalmente considerados saudáveis, como frutas frescas e barrinhas de cereal, nem sempre são boas escolhas antes do treino. Segundo nutricionistas consultados pelo jornal O Globo, essas opções carecem de equilíbrio nutricional e podem gerar efeitos indesejados como desconforto abdominal ou variação de energia. >

Comer bem antes de se exercitar é fundamental para garantir rendimento e evitar sobrecargas desnecessárias ao organismo. >

O melhor snack para o pré-treino deve ser funcional, leve e composto por macronutrientes que se complementam: carboidratos de qualidade, proteínas leves e uma pequena porção de gordura saudável. Essa combinação ajuda o corpo a manter a energia estável e favorece a recuperação muscular, sem causar picos glicêmicos nem dificultar a digestão.>

Limitações dos snacks populares

As frutas são fontes naturais de açúcar, o que pode parecer positivo, mas sua rápida absorção pode causar instabilidade no fornecimento de energia. Barrinhas de cereal, por outro lado, são frequentemente ultraprocessadas, contendo ingredientes artificiais que dificultam a digestão e oferecem poucos nutrientes de verdade. A soma desses fatores pode atrapalhar o desempenho físico e causar sensação de fraqueza ou mal-estar.>

Lanches com baixo valor nutricional e alta carga de açúcar não são recomendados antes do exercício. O ideal é apostar em alternativas mais completas, que proporcionem energia constante e tragam benefícios adicionais, como suporte muscular e digestão leve. Assim, o corpo fica mais preparado para responder aos estímulos do treino com eficiência.>

Estrutura nutritiva recomendada

Um bom exemplo de snack pré-treino é aquele que combina cereais integrais, como aveia ou tapioca, com fontes de proteína magra, como ovos ou iogurte natural. Essa união garante o fornecimento gradual de energia e inicia o processo de reconstrução muscular durante o exercício. >

Pequenas porções de gordura saudável, como pasta de amêndoas ou azeite, ajudam a prolongar a saciedade e reduzem a necessidade de lanches após o treino.>

Essas escolhas também são fáceis de adaptar à rotina. Alguém que malha pela manhã pode optar por mingau de aveia com banana e mel. Já quem treina no fim do dia pode preferir uma tapioca recheada com frango desfiado e tomate. O importante é manter a leveza e o equilíbrio nutricional.>

Digestão rápida, treino otimizado

Para que a energia esteja disponível na hora do exercício, a refeição anterior precisa ser de fácil digestão. Alimentos gordurosos ou com excesso de fibras podem causar lentidão no trânsito intestinal e atrapalhar a disposição. Além disso, desconfortos como gases, refluxo ou náuseas podem comprometer toda a experiência de treino.>

Preparações simples, como um smoothie de frutas com proteína vegetal, são opções práticas e bem toleradas pelo organismo. Basta ajustar a quantidade de acordo com o tipo de exercício e a intensidade do treino. A escolha certa garante mais rendimento, segurança e conforto ao se exercitar.>

Um lanche ideal para o início do dia pode ser um mingau de aveia preparado com leite vegetal, uma banana amassada, chia e uma colher de mel. Essa combinação é leve, rica em fibras solúveis e fornece energia por tempo prolongado. É perfeita para quem precisa se exercitar sem sentir fome ou peso no estômago.>