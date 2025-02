saúde

7 benefícios do morango para a saúde e formas criativas de usá-lo

Veja como essa fruta nutritiva podem favorecer o bom funcionamento do organismo

Portal Edicase

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 18:01

O morango é apreciado em várias partes do mundo Crédito: Imagem: yuris | Shutterstock

O morango ( Fragaria × ananassa ) é uma fruta vermelha e suculenta, originária da Europa, resultante do cruzamento entre espécies americanas no século XVIII. Seu sabor equilibrado entre doçura e acidez, aliado à versatilidade na culinária, faz dele um alimento amplamente apreciado. Com aroma marcante e cor intensa, é cultivado em várias partes do mundo e pode ser encontrado em diferentes épocas do ano, sendo reconhecido tanto pelo seu valor nutricional quanto pelo uso em diversas receitas. >

Abaixo, confira 7 benefícios do morango para a saúde e formas criativas de usá-lo! >

1. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue

Apesar de seu sabor doce, os morangos têm baixo índice glicêmico e podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Assim, o consumo da fruta pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle da glicemia, especialmente em pessoas com risco de diabetes tipo 2 . Todavia, ele não substitui bons hábitos de vida nem o acompanhamento e o tratamento médico. >

2. Promove a saúde dos ossos e articulações

O morango contém minerais importantes para a saúde óssea, como manganês, potássio e vitamina K. Esses nutrientes contribuem para a manutenção da densidade óssea, prevenção da osteoporose e fortalecimento das articulações. >

O estudo “Análises de minerais zinco e manganês presentes na farinha do morango”, publicado na Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, por exemplo, analisou a presença de zinco e manganês na farinha produzida a partir dos resíduos do morango e concluiu que esse subproduto pode ser uma fonte alternativa de micronutrientes. >

3. Auxilia na saúde do coração

O consumo regular de morango está associado à melhora da saúde cardiovascular. Seus antioxidantes e fibras contribuem para a redução do colesterol LDL (ruim) e dos níveis de pressão arterial. O artigo “Structural characterization of strawberry pomace “, publicado na revista Heliyon , analisou que as fibras presentes no bagaço da fruta têm potencial para reduzir os níveis de colesterol, de maneira semelhante à betaglucana encontrada na aveia. >

4. Promove a saúde do cérebro

O morango promove a saúde do cérebro devido aos seus antioxidantes, que protegem as células cerebrais e ajudam a melhorar a memória e a função cognitiva. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias reduzem a inflamação no cérebro, contribuindo para a preservação da saúde mental e podendo ajudar a diminuir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. >

O estudo “ Strawberry (Fragaria × ananassa cv. Romina) methanolic extract attenuates Alzheimer’s beta amyloid production and oxidative stress by SKN-1/NRF and DAF-16/FOXO mediated mechanisms in C. elegans “, publicado na Food Chemistry , identificou que o extrato metanólico de morango da variedade Romina é rico em micronutrientes como potássio, magnésio, fósforo e cálcio, além de compostos antioxidantes. >

Em testes com o organismo Caenorhabditis elegans , comumente usado para pesquisas relacionadas ao corpo humano, o extrato não causou toxicidade e foi capaz de melhorar marcadores da doença de Alzheimer, reduzindo o estresse oxidativo e a acumulação da proteína beta-amiloide, associada à condição. >

O morango é rico em fibras e tem ação prebiótica Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Auxilia na digestão

O morango é uma fonte de fibras alimentares, essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo. O consumo adequado de fibras ajuda a prevenir a constipação, promove a regularidade intestinal e contribui para a saúde geral do trato gastrointestinal. >

Ainda segundo o estudo “ Structural characterization of strawberry pomace “, publicado na revista Heliyon, também foi identificado ação prebiótica no bagaço do morango, ou seja, ele ajuda a alimentar as bactérias boas do intestino, contribuindo para a saúde digestiva. >

6. Ajuda na perda de peso

Baixo em calorias e rico em fibras, o morango pode ser um aliado na busca pela perda de peso. As fibras promovem a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a ingestão calórica total. Além disso, seu sabor doce pode ser uma alternativa saudável para substituir sobremesas calóricas. >

7. Propriedades anti-inflamatórias

Os antioxidantes e fitoquímicos presentes nos morangos possuem propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular dessa fruta pode ajudar a reduzir marcadores inflamatórios no corpo, promovendo a saúde e bem-estar geral do organismo. Ainda segundo o estudo “ Structural characterization of strawberry pomace “, publicado na revista Heliyon , o bagaço de morango também pode impedir a adesão de bactérias nocivas ao organismo, reduzindo o risco de infecções. >

Formas criativas de usar o morango

Além de todos esses benefícios, o morango é uma fruta versátil que pode ser incorporada à dieta de diversas maneiras. Veja: >

Saladas: adicione morangos fatiados a saladas verdes para um toque doce e refrescante;

Smoothies: bata morangos com iogurte natural e outras frutas para um smoothie nutritivo;

Sobremesas: use morangos em tortas, bolos ou como cobertura para sorvetes e pudins;

Geleias e compotas: prepare geleias caseiras de morango com baixo teor de açúcar;

Molhos: crie molhos de morango para acompanhar carnes brancas ou pratos vegetarianos;

Infusões: adicione pedaços de morango à água ou chá para uma bebida aromatizada naturalmente. >

