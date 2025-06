CONDENAÇÃO

Justiça dá 72h para Day McCarthy pagar R$ 503 mil por racismo contra filha de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

Decisão judicial pressiona Day McCarthy após ofensas que geraram revolta nacional

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a influenciadora digital Day McCarthy tem o prazo de três dias úteis para quitar uma dívida de R$ 503.892,85 ou apresentar bens passíveis de penhora. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (16) e decorre da condenação por declarações racistas dirigidas à filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank , a pequena Titi, há cerca de seis anos. >

De acordo com a intimação veiculada no Diário Eletrônico da Justiça, caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado, os bens da influenciadora poderão ser penhorados. O documento ainda aponta que o paradeiro de McCarthy é considerado “desconhecido” pelas autoridades brasileiras.>