QUEDA

VÍDEO: Piloto da Nascar se desequilibra, bate a cabeça e sofre fatura durante comemoração

Ele escorregou ao subir na janela do carro, caiu de cabeça e foi hospitalizado

Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:59

Connor Zilisch Crédito: Reprodução

O jovem piloto americano Connor Zilisch, de 19 anos, teve uma comemoração que terminou em acidente no último sábado (9) após vencer a corrida da Xfinity Series, segunda divisão da Nascar, no circuito de Watkins Glen, Nova York. Ao celebrar o triunfo, ele subiu na janela do carro segurando uma latinha, escorregou, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça no chão, já sem capacete.

Atendido rapidamente por paramédicos, Zilisch foi levado ao hospital, onde exames descartaram lesões na cabeça, mas confirmaram uma fratura na clavícula. Por causa da lesão, ele está fora da prova deste domingo, válida pela Nascar Cup Series, primeira divisão da categoria, na qual disputa sua temporada de estreia.

Nas redes sociais, o piloto tranquilizou os fãs: “Estou bem, só a clavícula que está machucada.”