ESQUEMA CRIMINOSO

Participante do BBB 25 está envolvido em golpe de R$ 12 bi com pirâmide de criptomoedas, diz reportagem

Marcelo Prata, confirmado no reality da Globo, seria um dos líderes da Unick Forex, esquema que prometia falsos retornos de 33% ao mês

Elis Freire

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 19:51

Marcelo Prata da Pipoca do BBB25 divulgou golpe que teria lesado milhares de pessoas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A Globo anunciou na semana passada os nomes dos participantes do BBB 25, reality que estreia nesta segunda-feira (13), às 22h45. Marcelo Prata, de 38 anos, um dos integrantes confirmados na casa, teria sido um dos vendedores da Unick Forex, uma pirâmide financeira que quebrou em 2019. Segundo reportagem da Infomoney, o esquema ilegal lesou cerca de 1,5 milhão de pessoas em R$ 12 bilhões.

Em resposta às acusações, Prata afirmou que também foi vítima do esquema, em 2019. Negócio foi fundado por Leidimar Bernardo Lopes, preso em 2019, a Unick Forex protagonizou golpe que captava dinheiro dos clientes e prometia falsos retornos de até 33% ao mês em investimentos em criptomoedas.

A empresa tinha sede no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e contava com “líderes” espalhados por todo o Brasil. Segundo o site de notícias financeiras, Marcelo, que entrou no BBB ao lado da esposa Arleane, seria um desses líderes em Manaus (AM).

Ainda de acordo com o site, cerca de 1,5 milhão de pessoas perderam R$ 12 bilhões ao colocar dinheiro no golpe.

Resposta do participante

Em nota, a assessoria do novo integrante do BBB informou que, apesar de Marcelo ter divulgado o golpe financeiro, ele também teria sido lesado. “Informamos que Marcelo assim como milhares de pessoas foram vítimas de um golpe financeiro por ter investido de boa-fé na empresa Unik Forex, com sede no Rio Grande do Sul”.

“A despeito de no ano de 2017 ter publicado em suas redes sociais” vídeos sobre o esquema, ele também teria “amargado prejuízos de ordem moral e financeira, induzido a erro por artistas famosos que estavam à frente da empresa e empresários de má-fé”, diz ainda a nota.

De acordo com a assessoria, a escolha da dupla para o reality ocorreu após “rigorosa e criteriosa investigação social” e eles não apresentaram “antecedentes criminais, processos ou sentença condenatória; do contrário não participariam do programa”.