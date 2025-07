saúde

5 benefícios da escarola para a saúde

Veja como o consumo desta hortaliça pode contribuir para o bom funcionamento do corpo

Portal Edicase

Publicado em 23 de julho de 2025 às 17:35

Saborosa e nutritiva, a escarola se destaca tanto na culinária quanto nos benefícios à saúde Crédito: Imagem: Candice Bell | Shutterstock

A escarola, também conhecida como chicória folhosa, é um vegetal amplamente utilizado em saladas, tortas, sopas, panquecas e até no preparo de carnes. De cultivo simples, é facilmente encontrada em feiras e supermercados, sendo reconhecida pelo sabor levemente amargo. Essa qualidade a torna um ingrediente valorizado na gastronomia — mas seus benefícios vão além da cozinha. >

Abaixo, entenda como a escarola favorece a saúde! >

1. Melhora a saúde do intestino e a densidade óssea

O sabor amargo da escarola é causado pela presença de uma substância chamada inulina, uma fibra alimentar com efeito prebiótico que nutre bactérias benéficas no intestino. Essa ação favorece a digestão, previne a constipação e melhora a absorção de minerais, como o cálcio. >

O estudo “A combination of prebiotic short-and long-chain inulin-type fructans enhances calcium absorption and bone mineralization in young adolescents” , publicado no The American Journal of Clinical Nutrition , acompanhou, durante 12 meses, 100 adolescentes que consumiram 8 g diários de inulina de cadeia curta e longa (prebióticos frutanos). Os resultados apontaram um aumento significativo na absorção de cálcio, contribuindo para maior densidade óssea. >

2. Auxilia no emagrecimento

A escarola pode contribuir para o emagrecimento por ser um alimento de baixa caloria. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g da hortaliça contém somente 16 kcal. Outro ponto positivo é seu teor de fibras: quando cozida, fornece 2,27 g de fibras a cada 100 g, ajudando a prolongar a sensação de saciedade e a controlar o apetite ao longo do dia. >

A escarola é rica em vitamina C, nutriente que fortalece o sistema imunológico e auxilia no combate à anemia Crédito: Imagem: FVPhotography | Shutterstock

3. Fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater a anemia

A escarola é rica em vitamina C, que aumenta a absorção de ferro , ajudando a combater a anemia. A hortaliça cozida tem 4,47 mg do nutriente a cada 100 g, crua esse número sobe para 5,82 mg, conforme a TBCA. A presença do nutriente, associado ao betacaroteno e compostos fenólicos, ainda estimula as defesas do organismo contra infecções como gripes e resfriados. >

4. Pode prevenir a má formação fetal

O Ministério da Saúde (MS) recomenda a suplementação de ácido fólico — também conhecido como vitamina B9 ou folato — durante toda a gestação, a fim de prevenir defeitos no tubo neural do bebê, manter o desenvolvimento adequado da placenta e reduzir o risco de complicações como a pré-eclâmpsia. A escarola pode ser uma aliada importante nesse período, pois contém cerca de 127 mcg da substância a cada 100 g da hortaliça crua. >

5. Contribui para o controle da pressão arterial

A escarola é rica em potássio, um mineral que atua diretamente no controle da pressão arterial, equilibrando os níveis de sódio no organismo. O estudo “Association between usual sodium and potassium intake and blood pressure and hypertension among U.S. adults: NHANES 2005–2010” , publicado na revista acadêmica PLOS ONE, investigou essa relação. >