11 MÚSICAS

Billie Eilish lança seu novo álbum 'Hit Me Hard and Soft'; ouça

O terceiro álbum de estúdio da cantora Billie Eilish, "Hit Me Hard and Soft" foi lançado nesta sexta-feira, 17; Saiba onde escutar

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 17 de maio de 2024 às 18:34

Billie Eilish lança seu novo álbum "Hit Me Hard and Soft" Crédito: Divulgação/ William Drumm

Três anos após o lançamento do marcante “Happier Than Ever”, Billie Eilish lançou nesta sexta-feira, 17, seu terceiro álbum de estúdio. Intitulado “Hit Me Hard and Soft”, o disco conta com 11 músicas.

O novo álbum foi anunciado em abril deste ano, com uma ação de marketing curiosa: a cantora colocou todos os seus seguidores em seus “Melhores Amigos” do Instagram.

Billie não lançou nenhuma música como lead single antes do lançamento do disco, apenas um vídeo teaser e algumas prévias de algumas faixas, como a de “Chihiro”. Ela também não indicou se lançará algum single futuramente.

Em uma entrevista a Rolling Stone, a cantora afirmou que para trabalhar em seu novo projeto, precisou se conectar com seu lado mais sombrio. A experiência a relembrou da época de produção de seu primeiro álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

“Foi a melhor época da minha vida. Todo esse processo pareceu que eu estava voltando para a garota que eu era. Eu estive de luto por ela. Tenho procurado por ela em tudo e é quase como se ela tivesse sido afogada pelo mundo e pela mídia”, compartilhou durante a entrevista.