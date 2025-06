TEMPO CHUVOSO

Alerta: praias do Nordeste terão ondas de até 2,5m no fim de semana

Marinha emitiu bandeira vermelha nesta sexta (13); Bahia está sob aviso

As praias de parte do litoral nordestino terão ondas com altura acima da média neste fim de semana. O aviso foi emitido pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, e alerta que a passagem de uma frente fría poderá provocar ressaca na faixa litorânea.>