FALSAS PROMESSAS

Bloqueio de R$ 680 milhões e 24 presos: veja balanço da operação contra esquema de rifas ilegais

Rifeiros, influenciadores e policiais estão entre os alvos da operação

A operação foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e mobilizou cerca de 300 policiais civis, com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).>