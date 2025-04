OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS

Defesa de influenciador preso em operação policial emite nota: 'Atividades regulamentadas'

Nanan Premiações foi um dos alvos da segunda fase da segunda fase da Operação Falsas Promessas

Millena Marques

Publicado em 9 de abril de 2025 às 16:04

Nanan Premiações Crédito: Redes sociais

A defesa do rifeiro e influenciador José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (9). Nanan foi um dos alvos da segunda fase da Operação Falsas Promessas, que tem como alvo um grupo suspeito de manipular resultados de rifas para uma organização criminosa. >

Em nota publicada no Instagram, no perfil oficial de Nanan, a defesa afirmou que todas as atividades realizadas pelo rifeiro "estão plenamente regulamentadas e de acordo com as exigências legais, com o devido acompanhamento e fiscalização dos órgãos competentes.">

Nanan responde em liberdade e, segundo a defesa, está cumprindo as medidas cautelares impostas pela Justiça. >

Prisão>

As investigações apontam que ele e a esposa, Gabriela Silva, lideram o grupo criminoso. Eles foram presos nas primeiras horas desta quarta-feira (9), em um condomínio de luxo, localizado na Estrada do Côco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).>

Nanan possui mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram e é um dos rifeiros mais famosos da Bahia. Entre os prêmios sorteados por ele estão carros de luxo, jet ski e dinheiro. Antes de ser preso, Nanan publicou registros de uma caminhonete e uma moto que seriam, em teoria, entregues aos vencedores de uma rifa. Os prêmios refletem a vida de luxo, ostentada nas redes sociais.>

Confira nota da defesa de Nanan na íntegra:>

"A Defesa, em nome do Sr. José Roberto Nascimento dos Santos, "Nanan", vem a público esclarecer e manifestar-se a respeito das recentes informações acerca da ordem de prisão que recai sobre o referido. >

Informamos que esta Defesa já formalizou a solicitação de acesso aos autos do processo, com a finalidade de tomar ciência detalhada dos motivos que ensejaram a expedição da ordem de prisão. Acreditamos ser imprescindível a transparência e o direito ao contraditório para que todas as alegações sejam devidamente analisadas.>

Desde já, manifestamos que não concordamos com a referida prisão, considerando que o Sr. José Roberto "Nanan" já responde em liberdade a Ação Penal vinculada a Operação Falsas Promessas, estando cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas pela Justiça.>

Destacamos que o Sr. "Nanan" tem se comportado de forma diligente e colaborativa com as autoridades competentes, inclusive, sem causar qualquer nebulosidade ao competente Juízo.>

Ademais, é importante frisar que todas as atividades realizadas pelo Sr. José Roberto "Nanan", especialmente no que se refere aos sorteios promovidos pela ‘Nanan Premiações’, estão plenamente regulamentadas e de acordo com as exigências legais, com o devido acompanhamento e fiscalização dos órgãos competentes – Autorização LOTEP 0335/2025.>