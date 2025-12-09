TEMPESTADE

Forte ciclone deixa 10 estados em alerta de perigo extremo para temporal e ventania; veja rota

Rajadas de vento em torno de 100 km/h poderão ocorrer principalmente no Sul do Brasil

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:21

Ciclone provoca chuva e vento forte em diversos estados Crédito: Inmet/divulgação

Um ciclone extratropical avança nesta terça-feira (9) pelo Sul do Brasil e intensifica o risco de temporais, ventania e descargas elétricas em pelo menos 10 estados. O sistema, associado a uma frente fria, se organiza entre o nordeste da Argentina, Paraguai e o Rio Grande do Sul, e deve provocar rajadas que podem chegar a 100 km/h, especialmente no litoral e em áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (veja rota abaixo).

A previsão indica que o centro do ciclone atinge a faixa leste do Rio Grande do Sul ao longo do dia e segue em direção ao litoral, mantendo o risco de chuva forte, muitos raios, queda de granizo e alagamentos pontuais.

Veja rota de deslocamento do ciclone 1 de 3

No Sul, Porto Alegre e Região Metropolitana seguem em alerta para temporais ao longo do dia, com ventos mais intensos entre a tarde e a noite. Florianópolis deve enfrentar instabilidade persistente e rajadas fortes, enquanto Curitiba entra em estado de atenção para vendavais e pancadas intensas.

No Sudeste, os efeitos são indiretos, mas já se refletem em aumento da instabilidade no centro-sul de São Paulo, Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais, como Zona da Mata, Sul de Minas, Triângulo e Grande Belo Horizonte, com maior risco de ventania entre esta terça (9) e quarta (10).

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul é o mais impactado, com rajadas moderadas a fortes e possibilidade de tempestades isoladas, principalmente ao longo do dia.

Apesar de perder força gradualmente a partir de quarta-feira (10), o ciclone ainda deve manter o mar agitado no litoral sul e provocar reflexos em outras regiões. A orientação é para que a população evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e acompanhe os alertas da defesa civil.