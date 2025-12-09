Acesse sua conta
Forte ciclone deixa 10 estados em alerta de perigo extremo para temporal e ventania; veja rota

Rajadas de vento em torno de 100 km/h poderão ocorrer principalmente no Sul do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:21

Ciclone provoca chuva forte nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias
Ciclone provoca chuva e vento forte em diversos estados Crédito: Inmet/divulgação

Um ciclone extratropical avança nesta terça-feira (9) pelo Sul do Brasil e intensifica o risco de temporais, ventania e descargas elétricas em pelo menos 10 estados. O sistema, associado a uma frente fria, se organiza entre o nordeste da Argentina, Paraguai e o Rio Grande do Sul, e deve provocar rajadas que podem chegar a 100 km/h, especialmente no litoral e em áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (veja rota abaixo).

A previsão indica que o centro do ciclone atinge a faixa leste do Rio Grande do Sul ao longo do dia e segue em direção ao litoral, mantendo o risco de chuva forte, muitos raios, queda de granizo e alagamentos pontuais.

Veja rota de deslocamento do ciclone

Ciclone vai atingir diversos estados por Climatempo
Ciclone vai atingir diversos estados por Climatempo
Ciclone provoca chuva forte nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias por Inmet/divulgação
1 de 3
Ciclone vai atingir diversos estados por Climatempo

No Sul, Porto Alegre e Região Metropolitana seguem em alerta para temporais ao longo do dia, com ventos mais intensos entre a tarde e a noite. Florianópolis deve enfrentar instabilidade persistente e rajadas fortes, enquanto Curitiba entra em estado de atenção para vendavais e pancadas intensas.

No Sudeste, os efeitos são indiretos, mas já se refletem em aumento da instabilidade no centro-sul de São Paulo, Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais, como Zona da Mata, Sul de Minas, Triângulo e Grande Belo Horizonte, com maior risco de ventania entre esta terça (9) e quarta (10).

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul é o mais impactado, com rajadas moderadas a fortes e possibilidade de tempestades isoladas, principalmente ao longo do dia.

Apesar de perder força gradualmente a partir de quarta-feira (10), o ciclone ainda deve manter o mar agitado no litoral sul e provocar reflexos em outras regiões. A orientação é para que a população evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e acompanhe os alertas da defesa civil.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Clima Temporal

