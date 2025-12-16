Bahia é o clube do Brasil que mais jogou em 2025; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12:49
O encerramento da campanha do Fluminense na Copa do Brasil, com a eliminação na semifinal, consolidou um dado simbólico da temporada: o Bahia terminou 2025 como o clube brasileiro que mais entrou em campo. Ao todo, o Tricolor baiano disputou 80 partidas, somando compromissos por seis competições diferentes ao longo do ano.
Logo atrás aparecem Fluminense e Flamengo, ambos com números elevados e próximos do líder. O cenário reforça as críticas recorrentes ao calendário do futebol nacional, tema que motivou uma reformulação prevista para 2026, com redução de datas nos campeonatos estaduais e início antecipado da Série A, já em janeiro.
Clubes brasileiros com mais jogos em 2025:
Bahia: 80;
Fluminense: 79;
Flamengo: 77.
O Fluminense, eliminado pelo Vasco, deixou escapar a chance de chegar a 81 jogos na temporada. Assim, encerrou o ano com 79 partidas distribuídas entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Mundial de Clubes.
Já o Flamengo ocupa a terceira posição. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o PSG em seu 78º compromisso de 2025. Ao longo do ano, o clube participou de sete torneios: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes e Intercontinental.
Bahia, o recordista do ano
O Bahia fechou a temporada com 41 vitórias, 19 empates e 20 derrotas em 80 jogos, alcançando um aproveitamento de 59,1%. O desempenho rendeu dois títulos: o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.
Campanha do Bahia em 2025:
Campeonato Baiano: 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas - campeão;
Copa do Nordeste: 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota - campeão;
Copa do Brasil: 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota - eliminado nas quartas de final
Libertadores: 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas - eliminado na fase de grupos;
Copa Sul-Americana: 2 jogos, 1 empate e 1 derrota - eliminado no playoff para as oitavas;
Campeonato Brasileiro: 38 jogos, 17 vitórias, 9 empates e 12 derrotas - sétimo lugar, com vaga para a fase prévia da Libertadores;