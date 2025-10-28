Acesse sua conta
Modelo com câncer foi recusada no desfile da Victoria’s Secrets: ‘A vida é curta demais para não tentar’

Modelo italiana Bianca Balti já desfilou para a marca antes e viu no evento uma oportunidade de mostrar representatividade

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:18

Bianca Balti foi recusada em
Bianca Balti foi recusada em Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos rostos conhecidos da marca de lingerie Victoria’s Secrets, a modelo italiana Bianca Balti, de 41 anos, revelou que teve o pedido para participar do desfile anual negado pela marca com quem trabalhou nos últimos anos.

A modelo foi diagnosticada com câncer no ovário no início deste ano, e desde então, tem publicado diversas fotos com a cabeça raspada nas redes sociais, representando um momento significativo na vida de uma pessoa que enfrenta a doença.

"Nunca entendi o poder da representatividade até ser diagnosticada com câncer. Quando perdi meu cabelo e fiquei com cicatrizes, recusei-me a ser marginalizada. Eu ainda era branca. Eu ainda era digna de ser vista", desabafou em entrevista à revista Vogue.

"Tomei essa atitude corajosa (de pedir para participar do desfile) porque, desde que fiquei doente, sinto a responsabilidade de levar esperança não apenas às mulheres com câncer, mas a todas as que estão aprendendo a viver novamente após as dificuldades. O câncer me ensinou que a vida é curta demais para não tentar, e que tentar nunca mata", explicou Bianca Balti.

Rumores começaram a circular nas redes sociais de que a marca teria negado o pedido da modelo, tendo em vista sua condição atual de saúde. No entanto, a modelo acredita que o momento de desfile para a marca seria significativo para inspirar outras mulheres que estão na mesma luta contra o câncer.

Bianca Balti foi descoberta enquanto trabalhava como garota de promoção para uma empresa de shampoo e começou sua carreira aos 20 anos de idade. A carreira da modelo decolou quando ela fez parte da campanha V.05 da grife italiana Dolce&Gabbana e seguiu trabalhando mais de 10 anos para a marca.

Um dos desfiles mais icônicos de Bianca foi o de 2005 para a Victoria’s Secrets. O evento tradicional foi suspenso por tempo indeterminado em 2019, após controvérsias envolvendo representatividade e inclusão. A marca anunciou o retorno do desfile em 2024, e a edição mais recente, realizada em 15 de outubro, marcou o segundo ano da retomada.

