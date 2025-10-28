Acesse sua conta
Lua Crescente favorece crescimento dos cabelos e ganho de massa muscular para 5 signos

Energias propiciam um momento mais leve, favorecendo mudanças no corpo e na beleza

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:00

Momento é de leveza e mudanças
Momento é de leveza e mudanças Crédito: Reprodução

Nesta semana se encerra o ciclo da Lua Nova, e com isso, na quarta-feira (29), se inicia a Lua Crescente, que fortalece o desejo de mudanças em diversas pessoas, mas sobretudo para 5 signos específicos, como o incentivo para ganho de massa muscular, crescimento capilar e estética. Confira:

Libra

Os librianos são regidos por Vênus, o planeta da beleza, do amor e da estética, o que lhe confere senso de harmonia e bom gosto. As pessoas de Libra também tendem a ser elegantes, por isso, com o início da Lua Crescente é um bom momento para apostar em um novo corte de cabelo, mas que favoreça o crescimento capilar, que será mais fácil por causa da energia lunar. Com o fim do ciclo, os cabelos poderão tomar outra forma, mais saudável, e ser um momento para apostar em outra mudança.

Leão

Não é novidade que os leoninos são vaidosos por natureza. O Sol, astro-rei que representa a vitalidade e o brilho pessoal, o rege. A autoimagem e senso de alinhamento é um forte dos leoninos. A Lua Crescente propícia o ganho de massa muscular, já que as energias estão mais canalizadas e em equilíbrio, por isso, vale apostar em um treino mais intenso para o verão, mas lembrando de sempre consultar profissionais habilitados para acompanhamento. Ao alinhar detalhes do corpo, os elogios serão até mais recorrentes, o que um leonino não nega de nenhuma forma.

Touro

Também regido por Vênus, Touro é ligado aos prazeres sensoriais e ao luxo. Com a Lua Crescente, o desejo de bem-estar fica mais aflorado, por isso é interessante apostar em cuidados com a pele, mas alinhados ao prazer sensitivo, como um skincare em um spa, ou até mesmo compra de velas para tornar o momento de autocuidado mais prazeroso, além de sais e outros produtos. Vale também um banho de folhas para energizar.

Gêmeos

Regido por Mercúrio, planeta da comunicação e do movimento, os geminianos amam mudar de estilo e apostar em novas coisas. Assim como Libra, também é interessante apostar em um corte radical de cabelo, mas sempre deixando brecha para o crescimento capilar, já que seu desejo de mudança é constante.

Peixes

Regido por Netuno, planeta da imaginação, os piscianos procuram refletir suas emoções através da aparência, e com a chegada da Lua Crescente, as pessoas do signo estarão mais leves, fluídas e com perspectivas de mudanças corporais. Por isso, é interessante apostar naquele procedimento nada invasivo, como uma drenagem linfática, ou até mesmo uma nova atividade, como o pilates, que além de melhorar as articulações, pode deixar o corpo esteticamente harmônico.

