Doença autoimune faz paciente sentir desejo por comer produtos de limpeza; entenda

Exames revelaram deficiência severa de vitamina B12

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:13

Uma mulher de 36 anos, moradora de Michigan, nos Estados Unidos, descobriu que o desejo compulsivo por alvejante em pó estava relacionado a um quadro de anemia perniciosa. A condição autoimune impede a absorção adequada de vitamina B12, essencial para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis.

O caso foi descrito na revista médica Case Reports in Psychiatry, no fim de agosto, por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Wayne. A paciente havia procurado um pronto-socorro após sentir falta de ar intensa, dor abdominal e fadiga. Os exames mostraram níveis normais de ferro e folato, mas uma deficiência grave de vitamina B12.

A mulher relatou aos médicos que, atraída pelo cheiro e pela textura do produto, tocava o alvejante com os dedos, levava à boca e fazia bochechos duas ou três vezes ao dia, sem chegar a engolir. O comportamento foi identificado como síndrome de pica, um distúrbio alimentar caracterizado pelo consumo compulsivo de substâncias não comestíveis. No caso dela, os especialistas apontaram ligação direta com a deficiência de B12.

Com histórico de obesidade, apneia do sono, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, a paciente já havia sido hospitalizada anteriormente por crises psiquiátricas. Durante a internação mais recente, recebeu transfusões de sangue, oxigênio e tratamento intensivo.

Após a estabilização, os médicos prescreveram suplementação contínua de vitamina B12, medida considerada indispensável para evitar novas crises e melhorar sintomas físicos e comportamentais. No entanto, ela não retornou ao hospital para acompanhamento, e os especialistas não sabem se manteve o tratamento nem se o desejo por alvejante desapareceu.

