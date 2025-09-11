Doença autoimune faz paciente sentir desejo por comer produtos de limpeza; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:13
Uma mulher de 36 anos, moradora de Michigan, nos Estados Unidos, descobriu que o desejo compulsivo por alvejante em pó estava relacionado a um quadro de anemia perniciosa. A condição autoimune impede a absorção adequada de vitamina B12, essencial para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis.
Alvejante em pó
O caso foi descrito na revista médica Case Reports in Psychiatry, no fim de agosto, por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Wayne. A paciente havia procurado um pronto-socorro após sentir falta de ar intensa, dor abdominal e fadiga. Os exames mostraram níveis normais de ferro e folato, mas uma deficiência grave de vitamina B12.
A mulher relatou aos médicos que, atraída pelo cheiro e pela textura do produto, tocava o alvejante com os dedos, levava à boca e fazia bochechos duas ou três vezes ao dia, sem chegar a engolir. O comportamento foi identificado como síndrome de pica, um distúrbio alimentar caracterizado pelo consumo compulsivo de substâncias não comestíveis. No caso dela, os especialistas apontaram ligação direta com a deficiência de B12.
Com histórico de obesidade, apneia do sono, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, a paciente já havia sido hospitalizada anteriormente por crises psiquiátricas. Durante a internação mais recente, recebeu transfusões de sangue, oxigênio e tratamento intensivo.
Após a estabilização, os médicos prescreveram suplementação contínua de vitamina B12, medida considerada indispensável para evitar novas crises e melhorar sintomas físicos e comportamentais. No entanto, ela não retornou ao hospital para acompanhamento, e os especialistas não sabem se manteve o tratamento nem se o desejo por alvejante desapareceu.