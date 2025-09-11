Acesse sua conta
Dragon Ball Z e o Plantão da Globo: o mistério do 11 de setembro no Brasil

Reza a lenda que um importante episódio do desenho foi interrompido por causa da cobertura dos ataques terroristas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:22

Dragon Ball Z e o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001
Dragon Ball Z e o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 Crédito: Reprodução e Wikipedia/Reprodução

A manhã do dia 11 de setembro de 2001 entrou para a história mundial de uma forma trágica, por causa dos ataques terroristas às Torre Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, a data também guarda um mistério curioso: muita gente tem certeza que o Plantão da Globo, com a cobertura do ataque que deixou centenas de mortos, interrompeu um episódio importante de 'Dragon Ball Z'. Mas não foi isso que aconteceu.

Naquela época, quem acompanhava a programação matutina da emissora era, boa parte, consistida por crianças. Afinal, na hora do plantão, por volta das 10h, a emissora exibia o "Bambuluá", um programa comandado por Angélica que concentrava conteúdos infantis, com três horas e meia de duração.

Famosos que escaparam do atentado de 11 de setembro

Seth MacFarlane: Atraso no aeroporto = sobrevivência. Seth escapou do voo sequestrado por Reprodução/Instagram
Mark Wahlberg: Mudou de planos no último minuto e evitou o voo fatal por Reprodução/Instagram
Gwyneth Paltrow: Um encontro casual fez Paltrow perder o metrô e sobreviver ao atentado por Reprodução/Instagram
Sarah Ferguson: Uma reunião perdida salvou a ex-duquesa de York por Reprodução/Instagram
Rob Lowe: Viajou ao lado de um terrorista sem perceber. Rob Lowe escapou por pouco por Reprodução/Instagram
Michael Jackson: Quase no topo das Torres Gêmeas… mas uma ligação salvou sua vida por Reprodução
1 de 6
Seth MacFarlane: Atraso no aeroporto = sobrevivência. Seth escapou do voo sequestrado por Reprodução/Instagram

A atração exibia séries, desenhos e quadros, incluindo a TV Globinho. Entre as atrações, estavam Mickey, Garrafinha e o próprio Dragon Ball Z. Foi daí que surgiu a crença de que o anime estava sendo exibido naquele dia, e que foi interrompido pelo Plantão da Globo. Só que o desenho sequer foi exibido naquele dia.

A Globo interrompeu a programação duas vezes naquela manhã. A primeira foi por volta das 9h50, quando o Bambuluá exibia "As Aventuras de Mickey e Donald". Naquele momento, não se sabia que o caso era um ataque terrorista, e a segunda torre ainda não tinha sido atingida. 

Logo na sequência, o Bambuluá voltou ao ar, e "Garrafinha" foi ao ar. Minutos depois, o programa foi para o intervalo comercial e não retornou. A Globo continuou sua cobertura sobre o ataque aos Estados Unidos, que se estendeu pelo resto da manhã e ocupou parte da tarde.

Ainda há uma confusão sobre o episódio que seria exibido naquele dia. Muitos ainda acreditam que Goku atingiria o Super Sayajin nível 3 (episódio 245) em 11 de setembro de 2001. Mas o episódio programado para aquele dia era o número 237 ("Vegeta luta por seus entes queridos").

