Dragon Ball Z e o Plantão da Globo: o mistério do 11 de setembro no Brasil

Giuliana Mancini
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:22
A manhã do dia 11 de setembro de 2001 entrou para a história mundial de uma forma trágica, por causa dos ataques terroristas às Torre Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, a data também guarda um mistério curioso: muita gente tem certeza que o Plantão da Globo, com a cobertura do ataque que deixou centenas de mortos, interrompeu um episódio importante de 'Dragon Ball Z'. Mas não foi isso que aconteceu.
Naquela época, quem acompanhava a programação matutina da emissora era, boa parte, consistida por crianças. Afinal, na hora do plantão, por volta das 10h, a emissora exibia o "Bambuluá", um programa comandado por Angélica que concentrava conteúdos infantis, com três horas e meia de duração.
A atração exibia séries, desenhos e quadros, incluindo a TV Globinho. Entre as atrações, estavam Mickey, Garrafinha e o próprio Dragon Ball Z. Foi daí que surgiu a crença de que o anime estava sendo exibido naquele dia, e que foi interrompido pelo Plantão da Globo. Só que o desenho sequer foi exibido naquele dia.
A Globo interrompeu a programação duas vezes naquela manhã. A primeira foi por volta das 9h50, quando o Bambuluá exibia "As Aventuras de Mickey e Donald". Naquele momento, não se sabia que o caso era um ataque terrorista, e a segunda torre ainda não tinha sido atingida.
Logo na sequência, o Bambuluá voltou ao ar, e "Garrafinha" foi ao ar. Minutos depois, o programa foi para o intervalo comercial e não retornou. A Globo continuou sua cobertura sobre o ataque aos Estados Unidos, que se estendeu pelo resto da manhã e ocupou parte da tarde.
Ainda há uma confusão sobre o episódio que seria exibido naquele dia. Muitos ainda acreditam que Goku atingiria o Super Sayajin nível 3 (episódio 245) em 11 de setembro de 2001. Mas o episódio programado para aquele dia era o número 237 ("Vegeta luta por seus entes queridos").