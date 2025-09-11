FIM!

É hoje! Qual o final de ‘História de Amor’? Confira 5 desfechos impactantes

Novela chega ao fim nesta quinta-feira (11)

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:00

Paula terá uma nova chance Crédito: Reprodução | Globo

“História de Amor” chega na reta nesta semana. A trama marcada por conflitos familiares e reviravoltas termina nesta quinta-feira (12), mas ainda promete acontecimentos impactantes que prometem surpreender o público. Confira 5 desfechos:

1 - Premiado na loteria

Na trama, Xavier (Ricardo Petráglia) é um homem que enfrentou dificuldades ao lado da esposa, Marta (Bia Nunes). O personagem passou por problemas financeiros por causa do vício em jogos e a falta de dinheiro para cuidar da esposa. No último capítulo, a sorte faz Xavier ganhar na rifa e levar um carro importado para casa.

2 - Novo começo para Paula

Cheia de finais inesperados, no final da novela, Paula (Carolina Ferraz) decide dar um novo rumo à vida. Ela parte para Nova York, mas um contratempo mecânico a aproxima de um amigo de Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro). Juntos, os dois embarcam para os Estados Unidos, sinalizando um recomeço inesperado.

3 - Retorno inesperado

Urbano (Sebastião Vasconcelos) retorna a Teresópolis e se surpreende com a chegada de Dalva (Ana Rosa), que decide permanecer ao seu lado após vários perrengues. Dalva havia deixado o marido para buscar uma vida melhor no Rio de Janeiro ao lado do filho, que a rejeita.

4 - Helena grávida

Na celebração dos 90 anos de Olga (Yara Cortes), a senhorinha descobre que Helena (Regina Duarte) está grávida de Carlos (José Meyer), em um momento de grande emoção.

5 - Juntos finalmente