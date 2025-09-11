É hoje! Qual o final de ‘História de Amor’? Confira 5 desfechos impactantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:00
“História de Amor” chega na reta nesta semana. A trama marcada por conflitos familiares e reviravoltas termina nesta quinta-feira (12), mas ainda promete acontecimentos impactantes que prometem surpreender o público. Confira 5 desfechos:
História de Amor
Na trama, Xavier (Ricardo Petráglia) é um homem que enfrentou dificuldades ao lado da esposa, Marta (Bia Nunes). O personagem passou por problemas financeiros por causa do vício em jogos e a falta de dinheiro para cuidar da esposa. No último capítulo, a sorte faz Xavier ganhar na rifa e levar um carro importado para casa.
Cheia de finais inesperados, no final da novela, Paula (Carolina Ferraz) decide dar um novo rumo à vida. Ela parte para Nova York, mas um contratempo mecânico a aproxima de um amigo de Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro). Juntos, os dois embarcam para os Estados Unidos, sinalizando um recomeço inesperado.
Urbano (Sebastião Vasconcelos) retorna a Teresópolis e se surpreende com a chegada de Dalva (Ana Rosa), que decide permanecer ao seu lado após vários perrengues. Dalva havia deixado o marido para buscar uma vida melhor no Rio de Janeiro ao lado do filho, que a rejeita.
Na celebração dos 90 anos de Olga (Yara Cortes), a senhorinha descobre que Helena (Regina Duarte) está grávida de Carlos (José Meyer), em um momento de grande emoção.
Após várias brigas, Joyce (Carla Marins) e Caio (Ângelo Paes Leme) criam a filha Alice, que nasceu após um parto difícil para Joyce.