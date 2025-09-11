Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É hoje! Qual o final de ‘História de Amor’? Confira 5 desfechos impactantes

Novela chega ao fim nesta quinta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:00

Paula terá uma nova chance
Paula terá uma nova chance Crédito: Reprodução | Globo

“História de Amor” chega na reta nesta semana. A trama marcada por conflitos familiares e reviravoltas termina nesta quinta-feira (12), mas ainda promete acontecimentos impactantes que prometem surpreender o público. Confira 5 desfechos:

História de Amor

História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
História de Amor por Reprodução | Rede Globo
1 de 8
História de Amor por Reprodução | Rede Globo

Leia mais

Imagem - 'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

Imagem - Pelé como ministro, um dia inteiro de gravação e mais: confira 5 curiosidades de ‘História de Amor’

Pelé como ministro, um dia inteiro de gravação e mais: confira 5 curiosidades de ‘História de Amor’

Imagem - Bomba atrás de bomba! Confira 5 revelações do final de ‘História de Amor’

Bomba atrás de bomba! Confira 5 revelações do final de ‘História de Amor’

1 - Premiado na loteria

Na trama, Xavier (Ricardo Petráglia) é um homem que enfrentou dificuldades ao lado da esposa, Marta (Bia Nunes). O personagem passou por problemas financeiros por causa do vício em jogos e a falta de dinheiro para cuidar da esposa. No último capítulo, a sorte faz Xavier ganhar na rifa e levar um carro importado para casa.

2 - Novo começo para Paula

Cheia de finais inesperados, no final da novela, Paula (Carolina Ferraz) decide dar um novo rumo à vida. Ela parte para Nova York, mas um contratempo mecânico a aproxima de um amigo de Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro). Juntos, os dois embarcam para os Estados Unidos, sinalizando um recomeço inesperado.

3 - Retorno inesperado

Urbano (Sebastião Vasconcelos) retorna a Teresópolis e se surpreende com a chegada de Dalva (Ana Rosa), que decide permanecer ao seu lado após vários perrengues. Dalva havia deixado o marido para buscar uma vida melhor no Rio de Janeiro ao lado do filho, que a rejeita.

4 - Helena grávida

Na celebração dos 90 anos de Olga (Yara Cortes), a senhorinha descobre que Helena (Regina Duarte) está grávida de Carlos (José Meyer), em um momento de grande emoção.

5 - Juntos finalmente 

Após várias brigas, Joyce (Carla Marins) e Caio (Ângelo Paes Leme) criam a filha Alice, que nasceu após um parto difícil para Joyce.

Leia mais

Imagem - 5 dicas para se sair bem em português no Enem

5 dicas para se sair bem em português no Enem

Imagem - Força e graça: conheça 5 novenas para o mês de setembro

Força e graça: conheça 5 novenas para o mês de setembro

Imagem - 5 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa

5 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'
Imagem - Água do ar? Saiba como funciona a tecnologia que pode revolucionar o acesso à água no mundo

Água do ar? Saiba como funciona a tecnologia que pode revolucionar o acesso à água no mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
01

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira
02

Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
03

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
04

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância