Ano Novo Chinês 2025: por que devo me importar se estou no Brasil? Entenda

Esse ano será de prosperidade para a Serpente; descubra qual o seu signo

É celebrado nesta quarta-feira (29) o Ano Novo Lunar, adotado em várias culturas orientais. O momento é tipo como de renovação e tradições, assim como os que comemoramos no Brasil. Mas por que eu, do lado de cá, devo me importar com o lado de lá do mundo? Simples: pelo mesmo motivo que você lê seu horóscopo todo dia. Porque você não está em condição de desperdiçar qualquer farelo de possibilidade de ter dias melhores e prosperidade. É o famoso: na dúvida...vamos seguir.>

Para descobrir o seu signo no horóscopo chinês, basta olhar o seu ano de nascimento e ver a qual animal ele corresponde. Mas não é só isso. Como o Ano Novo Chinês segue o calendário lunar e a data de início varia a cada ano, os nascidos em janeiro ou fevereiro devem checar se a sua data de nascimento está antes ou depois do início do Ano Novo Chinês do seu ano de nascimento. Se você nasceu antes do início do Ano Novo Chinês do seu ano, seu signo será o do ano anterior. Neste caso, uma rápida pesquisa no Google já ajuda.>