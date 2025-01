FIQUE LIGADO

Quer ter sorte em 2025? Não lave o cabelo nesta quarta (29) de jeito nenhum

Entenda o que diz a tradição

Se você é dos mais supersticiosos, evite lavar o cabelo nesta quarta-feira (29). Isso mesmo. Passe longe do shampoo. Isso porque neste dia 29 de janeiro é comemorado o Ano Novo Chinês.>

Lá eles têm uma tradição que se você lavar o cabelo no primeiro dia do ano, você está “lavando” a prosperidade e a boa sorte que o novo ciclo traz.>

Além de não poder lavar o cabelo, os chineses dizem que não podemos varrer ou jogar o lixo fora nesta quarta, para preservar as energias positivas. É um momento de atrair abundância, renovar as energias e começar o ano com foco na prosperidade.

>