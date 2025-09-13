Acesse sua conta
Globo 'obriga' CazéTV a mudar formato após proibição; entenda

Emissora vetou reacts dos jogos

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:50

O apresentador Casimiro, do canal CazéTV, informou nesta sexta-feira (12) durante transmissão ao vivo na Twitch que não poderá mais fazer reacts de partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil exibidas pela Globo. A medida afeta diretamente o formato que consagrou o influenciador nacionalmente, conhecido por reagir a jogos de futebol.

Durante a live, ao comentar o confronto entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, Casimiro anunciou a novidade em tom de ironia: “A gente vai ver os melhores momentos do Prime Video, porque os nossos grandes amigos da Ge TV nos proibiram”. Ele completou brincando: “A Globo me proibiu de ver jogos no YouTube. É uma informação aí para a galera. Agora vou ter que ver os jogos em outros lugares”.

A decisão ocorre em meio à concorrência com a Ge TV, canal que estreou recentemente transmitindo Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A CazéTV chegou a provocar a emissora nas redes sociais, publicando um print de anúncio da Ge TV em sua transmissão da NFL com a mensagem: “Faça como a Globo e tenha os melhores resultados anunciando na Cazé TV”.

As transmissões de Casimiro na Twitch normalmente são editadas e publicadas posteriormente no YouTube, mas a proibição da Globo exigirá alterações nesse formato. Até o momento, a emissora não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

