Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inelegível até 2060, Bolsonaro só poderá voltar às urnas quando tiver 107 anos

Isso se aplica a qualquer cargo eletivo, seja presidente, senador, deputado ou municipal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:13

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes que incluem tentativa de golpe, organização criminosa, dano qualificado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. Além disso, o STF impôs um período adicional de oito anos de inelegibilidade, o que impede qualquer tentativa de retorno às urnas antes de 2060.

Veja imagens da sessão desta quinta (11) do julgamento de Bolsonaro

Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na prática, Bolsonaro só poderia concorrer novamente a partir de 2062, quando terá 107 anos. A restrição se baseia na Lei da Ficha Limpa, que determina inelegibilidade de condenados em decisão colegiada por oito anos após o cumprimento integral da pena. Isso significa que ele não poderá concorrer a nenhum cargo público até 2060. Isso se aplica a qualquer cargo eletivo, seja presidente, senador, deputado ou municipal.

Leia mais

Imagem - Condenação de Jair Bolsonaro ameaça sua liderança política em 2026?

Condenação de Jair Bolsonaro ameaça sua liderança política em 2026?

Imagem - Prisão e perda de patente: entenda os próximos passos após a condenação de Bolsonaro

Prisão e perda de patente: entenda os próximos passos após a condenação de Bolsonaro

Imagem - Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF. O que acontece agora?

Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF. O que acontece agora?

O ex-juiz eleitoral Márlon Reis, considerado o “pai da Lei da Ficha Limpa”, comentou nas redes sociais: “A pena de 27 anos e 3 meses, imposta a Jair Bolsonaro, acrescida de mais 8 anos de inelegibilidade, faz com que ele só recobre a possibilidade de se candidatar a partir de 11 de dezembro de 2060. Isso implica que somente poderia estar nas urnas em eleições de 2062”.

A decisão do STF se soma a uma determinação anterior do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de junho de 2023, que tornava Bolsonaro inapto a concorrer a cargos públicos até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ao todo, oito réus foram condenados no julgamento, com placar final de 4 a 1, sendo Luiz Fux o único ministro a divergir, votando pela absolvição da maioria dos acusados.

Tags:

Jair Bolsonaro Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Ministério Público investiga filho de Popó por tentar manipular jogos de futebol

Ministério Público investiga filho de Popó por tentar manipular jogos de futebol
Imagem - Adolescente de 12 anos é entubado após se engasgar com pipoca

Adolescente de 12 anos é entubado após se engasgar com pipoca
Imagem - Prisão e perda de patente: entenda os próximos passos após a condenação de Bolsonaro

Prisão e perda de patente: entenda os próximos passos após a condenação de Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - Governo Lula choca ao anunciar que vai patrocinar reality 'A Fazenda 17'; entenda o caso
01

Governo Lula choca ao anunciar que vai patrocinar reality 'A Fazenda 17'; entenda o caso

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
02

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia
03

Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen