IGREJA

Sexta-feira da Gratidão tem 13 missas na Colina Sagrada; confira programação

Data é celebrada desde 2008

Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:18

Imagem do Senhor do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nesta sexta-feira (26), o Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia promoverá mais uma edição da tradicional Sexta-feira da Gratidão. A data especial, que tem a finalidade de motivar os fiéis a agradecerem por todos os momentos de 2025, reúne 13 missas na Colina Sagrada.

As missas acontecerão nos seguintes horários: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

Os fiéis são convocados a levarem 1kg de alimento não perecível ou um kit de limpeza ou higiene pessoal. As doações serão destinadas para os assistidos da Obra Social do Complexo da Colina Sagrada, que são atendidos pelo Projeto Bom Samaritano. Atualmente, o programa atende cerca de 400 famílias baianas.