Sexta-feira da Gratidão tem 13 missas na Colina Sagrada; confira programação

Data é celebrada desde 2008

  Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:18

Imagem do Senhor do Bonfim fica exposta ao público na nave central da Basílica
Imagem do Senhor do Bonfim  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nesta sexta-feira (26), o Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia promoverá mais uma edição da tradicional Sexta-feira da Gratidão. A data especial, que tem a finalidade de motivar os fiéis a agradecerem por todos os momentos de 2025, reúne 13 missas na Colina Sagrada.

As missas acontecerão nos seguintes horários: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

Procissão marítima da imagem do Senhor do Bonfim

Os fiéis são convocados a levarem 1kg de alimento não perecível ou um kit de limpeza ou higiene pessoal. As doações serão destinadas para os assistidos da Obra Social do Complexo da Colina Sagrada, que são atendidos pelo Projeto Bom Samaritano. Atualmente, o programa atende cerca de 400 famílias baianas.

Como forma de inclusão às pessoas que não poderão estar presencialmente, haverá transmissão ao vivo das Celebrações Eucarísticas de 07h, 11h, 17h e 18h através das redes sociais do Santuário (Youtube: @senhordobonfimsalvador e Instagram: @bonfimsantuario).

