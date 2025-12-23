POLICIA

Em ação das polícias civil e militar, operação combate o tráfico de drogas em Castro Alves

Deflagrada ação que resulta em cinco prisões e apreensões após homicídios recentes no interior do estado.

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:26

Material apreendido em Castro Alves Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia, em ação integrada com a Polícia Militar da Bahia, deflagrou, no dia 23 de dezembro de 2025, a operação pax nocturna, no município de Castro Alves, com foco no combate ao tráfico de drogas e na redução dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

A operação reuniu forças da Polícia Civil e da Polícia Militar, envolvendo as Delegacias Territoriais de Castro Alves, Amargosa e Mutuípe, a 4ª COORPIN, CIPE-Central, CIPE-Recôncavo, RONDESP-Recôncavo, 27ª CIPM/Cruz das Almas, além da Superintendência de Segurança Pública de Castro Alves, evidenciando a integração e o alinhamento estratégico entre as instituições.

Durante a operação pax nocturna, foram cumpridos 08 (oito) Mandados de Busca e Apreensão, devidamente expedidos pelo Poder Judiciário, possibilitando avanços relevantes nas investigações e nas ações operacionais.

A ação da polícia resultou em 05 (cinco) prisões em flagrante delito, além de 01 (uma) espingarda calibre 12 e 03 (três) revólveres calibre 38. Um total de 10 (dez) celulares apreendidos juntamente com R$ 12.000,00 (doze mil reais) em espécie.

Foram apreendidos 3 (três) veículos e uma variedade de substâncias que vão de macanha e cocaína até crack e êxtase.

Segundo o Delegado titular da Delegacia Territorial de Castro Alves, as prisões realizadas são de extrema importância para a elucidação dos homicídios recentes ocorridos no município, contribuindo para a identificação dos autores dos crimes registrados ao longo do ano de 2025.