Suspeito de furtar diversos veículos é preso pela PM em Itapuã

Individuo tentou subornar agentes, mas foi conduzido à Central de Flagrantes e deverá passar pelo processo legal para responder aos furtos.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:38

Divulgação Crédito: Batalhão Apolo

Policiais militares do Batalhão Apolo prenderam suspeito apontado como autor de diversos furtos a veículos na capital baiana, na manhã de segunda-feira (22), na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.

Durante intensificação de patrulhamento preventivo a furtos e roubos de veículos, as guarnições realizaram a abordagem a um homem a bordo de um, Volkswagen Gol, de cor prata.

No decorrer da busca no interior do carro, foram localizados diversos objetos, entre eles um aparelho eletrônico utilizado na prática de furtos de veículos, além de placas de outros automóveis, uma chave de outro veículo e um aparelho celular. O equipamento apreendido é comumente empregado por criminosos para viabilizar a subtração ilícita de veículos.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o indivíduo possui 17 inquéritos policiais, além de diversas prisões anteriores pelos crimes de roubo, furto, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos.

Ainda durante a abordagem, o suspeito tentou subornar os policiais, oferecendo a quantia de R$ 3.500,00 para ser liberado, conduta que configura o crime de corrupção ativa.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com o veículo e todo o material apreendido. O procedimento foi posteriormente encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

