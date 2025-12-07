Acesse sua conta
Com histórico de furto e agressividade, homem é suspeito de tentar matar o sogro a facadas

Rapaz foi preso na última sexta-feira (5) em um esconderijo localizado na zona rural de Macarani

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:02

Polícia Civil
Crédito: Ascom/PC-BA

Um homem de 34 anos foi preso na cidade baiana de Macarani, no interior do estado. Ele é suspeito de tentar matar o próprio sogro com golpes de faca. O suspeito não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil. Ele foi encontrado na última sexta-feira (5) em um esconderijo localizado na zona rural de Macarani. embora o crime tenha sido cometido em janeiro deste ano.

As investigações indicam que, no dia do crime, ele foi até a casa da vítima, de 61 anos, e a esfaqueou na região do abdômen. O crime teria sido motivado por uma discussão entre os dois. Segundo a polícia, o suspeito mantinha um relacionamento com a filha da vítima, e o convívio gerava atritos devido ao histórico de agressividade dele.

Após o crime, o suspeito, que também possui registros na delegacia por furto, fugiu do local. Depois de preso, ele foi submetido aos procedimentos legais de praxe e está custodiado à disposição do Poder Judiciário para cumprimento da prisão preventiva.

